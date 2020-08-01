包裹神巧合...淡水哥苦等3天「驚奇開箱」：什麼鬼啦！網傻：第一次見

▲拿錯包裹糗大了！（圖／施姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

就怕領錯包裹，店員都會仔細核對全名！不過一名男網友哀號，日前取貨一時疏忽，拿了同樣都是手機末3碼112的包裹，傻等3天，對方沒打算退還物品。原PO摸摸鼻子認了，重新下單後，也好奇開箱包裹，結果是「一捆巢片」，這輩子根本用不上，只好開放1元競標！

一名男網友在臉書《細說淡水》分享傻眼貼文，日前在網路上買腳底健康步道，幾天後終於到貨，結果拿回家後，原PO驚覺拿錯包裹，超狂神巧合，另有一名買家的手機末3碼是112，價格同樣是300多元，「又那麼剛好，你先領錯，我也領錯！」

請繼續往下閱讀...

原PO苦等3天，本以為對方也會急忙回超商換包裹，無奈音訊全無，甚至找本尊FB私訊，也是沒回應，「我也只好準備開箱了，然後再下單一次我的步道」，結果一拆開箱子，內容物再讓原PO傻爆眼，「什麼鬼啦～」

只見外頭裹著氣泡紙，原PO哭笑不得直呼，「獲得不知名蜜蜂在用的『巢片一捆』，有人需要嗎？1元起標...我寧願你買雀巢咖啡呀！」原PO也向《ETtoday新聞雲》哀號，「完成不知該怎麼辦，找不到有在搞蜜蜂的人...」

▲原PO一看本體傻了，「連聽都沒聽過！」

文章曝光後，一票網友笑歪樓回應，「還沒到耶誕節就開始玩交換禮物了」、「會不會是真愛來了」、「建議文末加一句：像極了愛情」、「冥冥之中自有安排」、「可以打電話問蝦皮看看啊，應該有辦法聯絡到那個人的」、「看來他很喜歡你的健康步道，捨不得還了」、「應該要用取件編號的」、「店員不只是先問姓名，刷卡前要給顧客確認姓名是否正確才對，我們家這裡的取件SOP」。

▼網笑虧，可當聖誕爛禮物送人！（圖／翻攝自 細說淡水）

