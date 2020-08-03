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3電商孝親下單再拼一波手氣　抽中爽住千萬豪宅、3大百萬超跑任選體驗

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東森購物網父親節活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲歡慶父親節，東森購物網推出各項優惠活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準父親節送禮潮，電商精選刮鬍刀、3C、錶款等各式男性相關商品，助子女送進爸爸心坎裡，其中3大平台更是祭出超大豪禮催一波買氣，例如在這波活動中，達消費資格可抽千萬精品豪宅、百萬超跑體驗、一年份洗車服務或SYM DRG BT機車，就算跟威力彩31億無緣，還是有機會當幸運兒中大獎。

慶祝父親節，東森購物網推出「炫父一下，爸氣登場」活動，精選商品最高回饋20%之外，使用振興三倍券買旅遊加倍送，換算最高可拿9,888回饋；另搭配2020台中購物節區活動，於指定旅宿下單訂房，消費滿500元並下載台中購物節App登錄發票，可參加抽千萬精品豪宅與百萬獎金。即日起至8/10止，活動期間單筆消費滿額並登記，滿3,000元送888折價券；滿888元抽東森幣+全站折價券最高5,288回饋，8/8 12:00整點搶88元、888元折價券，使用折價券刷花旗、台北富邦、台新指定銀行卡，再回饋5%東森幣。

momo男神節推「百萬超跑體驗」（圖／momo提供）

▲momo今年更以「替爸爸圓夢」為出發點，祭出超跑體驗活動，一字排開法拉利、保時捷、特斯拉三大超跑任選。（圖／momo購物網提供）

momo購物網強打「男神節」，精選商品2.8折起，8/5活動首日限定累積消費滿5,000元登記享3%回饋；8/5至8/8天天8時段09:08、11:08、12:08、13:08、15:08、17:08、19:08、21:08送最高888momo幣紅包；每日累積消費滿1,888限量登記領7-11美式咖啡。除了送禮感謝爸爸的付出，今年更祭出超跑體驗活動，凡於8/5至8/8間單日累積消費滿8,888元，即享法拉利、保時捷、特斯拉3大超跑任選登記抽一日體驗資格，另外，不限金額下單再抽一年份12次洗車服務，替爸爸圓夢又享有尊榮感。

瞄準父親節贈禮商機，蝦皮購物「8.8真男人節」即日開跑，精選SONY WH-1000XM3耳機限時下殺72折、8/5零點開搶小米手環5只要888元、 Montblanc 萬寶龍牛皮名片夾破盤價5,588元、Switch電光粉/電光綠手把2,400元有找，更有Dyson V11 fluffy 無線手持吸塵器、LEGO 42115 Lamborghini、BE@RBRICK湯姆與傑利等夢幻逸品下殺7折起，ROMAIN JEROME蜘蛛人錶現省近30萬獨家折扣。活動期間不限金額下單集點，或參與升級版「剁手真男人」站內遊戲，還有機會贏到SYM機車、Nintendo Switch Lite等大獎。

蝦皮購物「8.8真男人節」（圖／蝦皮購物提供）

▲ROMAIN JEROME蜘蛛人錶，原價499,999元，8/6 00:00開搶203,000元，相當於下殺4折。（圖／蝦皮購物提供）

 蝦皮購物「8.8真男人節」（圖／蝦皮購物提供）

▲即日起至8月8日於蝦皮購物不限金額下單集點，就有機會抽中價值逾十萬的SYM DRG BT ABS機車。（圖／蝦皮購物提供）

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