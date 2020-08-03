種子包裹也攻佔日本！部分種子「疑被處理過」　老翁險將100顆種庭院

▲ 日本老翁收到來路不明的種子包裹。（示意圖／達志影像）

實習記者陳玟婷／綜合報導

繼美國與加拿大之後，日本也有許多人收到來自大陸的包裹，裡頭裝著一些不明種子，日本國民生活中心陸續收到關於「可疑包裹」的諮詢，農林水產省呼籲，民眾不要種植來路不明的種子，應馬上與相關單位聯絡。

據《朝日新聞》報導，日本國民生活中心接到數起關於「種子包裹」的詢問，包裹上貼有「中國郵政」字樣的紙條，但沒有寄件人的姓名或相關資料，神奇的是，收件人的地址、姓名以及手機號碼卻正確地寫在資訊欄中。

▲其他日本網友也收到來自大陸的種子包裹。

神奈川縣三浦市的一名老翁（68歲）於7月28日收到來自中國的包裹，寄件地址上只寫了來自「廣東省深圳市」，內容物是100顆不明種子，老翁以為是網購而打開，也想拿去庭院種植看看，最後覺得可能有危險，改為向市公所通報。

日本農林水產省檢驗後，發現其中一些是蔥的種子，但這些種子上可能會附著「有害生物」，希望民眾在收到立刻向有關單位通報，千萬別種在花園裡，也別胡亂丟棄，否則有可能釀成生態危機。目前政府仍不清楚包裹寄出的用意和目的，只能呼籲民眾要注意此類包裹。