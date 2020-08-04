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「神仙」口罩加入開搶！電商8/5、8/10續推接力賽　中衛、摩戴舒人氣10款一次上

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福德好罩（圖／蝦皮購物提供）

▲福德好罩雲彩紫、櫻花粉及水漾藍3色醫療口罩。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

境外疫情尚未趨緩，近日境外移入病例也有增多趨勢，民眾對於醫療口罩需求仍在，蝦皮購物宣布將於8/5、8/10兩天舉辦口罩接力賽，連續開賣10款口罩，另獨家販售3色福德口罩於傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣，8月更推出買1盒口罩就免運活動，目前電商通路的口罩開賣細節整理如下。

蝦皮購物獨家「福德好罩」販售細節：
8/6起蝦皮超市於每天傍晚17:00開賣福德好罩，另外也會限時特賣不定時驚喜開賣，每盒50入，售350元，雲彩紫/櫻花粉/水漾藍3色任選，每人限購2盒。

蝦皮24h 8/5口罩接力賽販售細節：
 00:00～12:00限定開搶福德好罩，每盒50入，售350元，雲彩紫/櫻花粉/水漾藍3色任選，每人限購2盒。
12:00～18:00限量開搶藍鷹牌幼童立體型防塵用口罩，每盒50入，售550元，每人限購1盒。
18:00～20:00限量開搶中衛醫療口罩，迷彩雙色每盒30入，售300元，每人限購1盒；酷黑/天空藍每盒50入，售300元，每人限購1盒。
20:00～24:00限量開搶摩戴舒鑽石型口罩，每盒50入，售509元，藍/綠雙色隨機出貨，每人限購1盒。
00:00同步多款醫用口罩、兒童口罩限量開搶，每款限購1盒。

蝦皮24h 8/10口罩接力賽販售細節：
00:00～12:00限定開搶福德好罩，每盒50入，售350元，雲彩紫/櫻花粉/水漾藍3色任選，每人限購2盒。
12:00～18:00限量開搶Easy-O-Fit 3D兒童口罩，每盒50入，售229元，每人限購1盒。
18:00～20:00限定開搶中衛醫療口罩酷黑/天空藍/深丹寧，每盒50入，售300元，每人限購1盒。
20:00～24:00限量開搶摩戴舒醫用口罩，每盒50入，售349元，每人限購1盒。
00:00同步多款醫用口罩、兒童口罩限量開搶，每款限購1盒。

Yahoo奇摩購物中心
每天早上11～12點限量銷售中衛、匠心、宏瑋等醫療口罩，款式、規格及限購內容依網站公告為主。

東森購物
網站販售成人、兒童平面、3D立體MIT醫療用口罩，單盒50入，售價599～920元，依網站公告開賣規格，可選擇8盒一組方案，最多可選購10組，等於一次可買到80盒，換算單片價格最低1.345元起。

松果購物
提供販售淨心、宏瑋、加利、順易利、艾可兒、台灣國際生醫等MIT醫療口罩，成人、兒童款式都能買到，皆為單盒50入，價格390～590元不等，單片價格區間7.8～11.8元，APP下單領券再折100元。

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ET快訊
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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