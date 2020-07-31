　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Switch動森限定組殺破1.4萬！11電商父親節優惠大集合　精省最低2折起

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物網父親節活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲歡慶父親節，東森購物網推出各項優惠活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎接父親節，電商通路陸續針對祭出各種折扣優惠，最低下殺2折起，霸氣體恤辛苦的老爸，送禮想挑選刮鬍刀、Switch或保健食品，甚至是想安排一趟外出旅遊，趁這檔買起來可享超值回饋，向爸爸表心意又能省荷包，而各家主打重點有哪些，整理如下提供參考。

東森購物網主打「炫父一下，爸氣登場」優惠活動，精選商品最高回饋20%之外，使用振興三倍券買旅遊加倍送，換算最高可拿9,888回饋；另搭配2020台中購物節區活動，於指定旅宿下單訂房，消費滿500元並下載台中購物節App登錄發票，可參加抽千萬精品豪宅與百萬獎金。即日起至8/10止，活動期間單筆消費滿額並登記，滿3,000元送888折價券；滿888元抽東森幣+全站折價券最高5,288回饋，8/8 12:00整點搶88元、888元折價券，使用折價券刷花旗、台北富邦、台新指定銀行卡，再回饋5％東森幣。

PChome 24h購物推出「宇宙最強老爸」活動，即日起至8/10，全站500萬種商品狂降破億，整合3C資訊、電競電玩、日用家電、運動戶外等最精選商品推出優惠折扣，買三星曲面螢幕再送55型電視，3C館80大品牌ASUS、ACER、HP、創見、Seagate、羅技、Surface等再加碼抽10%P幣回饋，今年更首次與「星際大戰」IP聯名，推出「星戰迷x崛起買爆」商品專區，星戰商品最低32折起。

電商父親節活動（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩購物中心即日起至8月9日推出「3C家電愛爸一夏遊」、「父親節聯合品牌慶」及「老爸變歐爸」優惠。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心主打「3C家電愛爸一夏遊」、「父親節聯合品牌慶」及「老爸變歐爸」3大優惠活動，精選3C家電及流行時尚商品下殺5折起，集結德國百靈、飛利浦、國際牌、奧本電剪、聲寶、歌林等品牌，消費累計滿萬元或購買指定商品滿額，可抽酒香咖啡禮盒、Canon相印機、iPhone 11等好禮，另也攜手萬寶龍Montblanc、Levi's、LA NEW、 A.S.O阿瘦皮鞋、正官庄、白蘭氏等品牌，輪番祭出父親節全館5折起、下單抽10,000超贈點，超贈點最高回饋53%。

Yahoo奇摩超級商城推出「愛8節Oh！爸Level Up」活動，嚴選3C家電、保健、運動用品等全館下殺3折起，消費不限金額免費送World Gym 20天會籍及單次教練體驗課程，消費滿3千再抽免費半年VIP會籍，共抽出10名幸運兒。Yahoo奇摩拍賣則於7/27～8/2在「選物頻道」推出輕熟男選物專區，並於7/29～8/9精選父親節商品上架「免運頻道」，幫消費者解決選禮煩惱。

電商父親節活動（圖／業者提供）

▲momo搶攻父親節商機，網羅20家電鬍刀品牌，最低下殺5折起。 （圖／momo提供）

momo網羅20家電鬍刀品牌包含德國百靈、飛利浦、國際牌、聲寶、FLYCO等，最低下殺5折起，其中三大電鬍刀品牌狂送豪禮80萬，「德國百靈」購買指定商品消費滿額送momo幣最高1000元，再加碼送電動牙刷、按摩槍、氣泡水機等好禮；「飛利浦」指定商品買就送momo幣最高1000元，加碼登記還有機會抽中任天堂Switch；「國際牌」指定商品買就送美腿機、果汁機、吹風機等家電好物，回函再加碼送限量沖牙機或蒸汽熨斗。

淘寶台灣強打「8.8翻倍日」，將於8/3～8/8狂撒優惠，包括2,888元商品折扣優惠碼，全站活動商品皆適用；每日於驚喜時段整點發放「88元翻倍券」，折扣面額最高翻6倍，等同直接下殺41折；8/6凌晨0時起加開限時優惠，限時一小時消費滿3,888元現折888元，除了現領現抵，搭配「品類券」及「翻倍券」還可疊加使用，服飾活動商品結帳最低27折。活動期間也推必搶爆品，Switch動物森友會限定主機組+收納包與保護貼+2片遊戲軟體，組合優惠價不到14,000元、AirPods搭配充電盒免3,300元、三星43吋Crystal 4K UHD電視低於19,000元能便宜入手。

電商父親節活動（圖／業者提供）

▲父親節限定，Switch動森限定組到手價免14,000元就能入手。（圖／淘寶台灣提供）

遠傳friDay購物推出全站精選商品2折起，與德國百靈牌及Oral-B合作的超級品牌日更將於8/3起跑，除精選各式品牌經典商品祭出特惠價，購買電鬍刀、電動牙刷或沖牙機，獨享下單抽氣泡水機、10萬購物金、頂級健檢雙人套餐等好康，活動期間購買百靈電鬍刀指定款，再享加碼送最高1,000遠傳幣。

生活市集推「犒賞老爸」專區，集結熱門3C、實用家電、保健商品、人氣美食等近200項精選商品，全面免運狂殺4折起。雖然實用性高的智能3C及小型家電仍為高人氣送禮品類，今年受到疫情影響，不少人更加重視長輩健康，如養生滴雞精禮盒銷售火熱，養生補品成為贈禮首選之一，整體銷量近兩週成長逾20%，另外，超夯的深層筋膜肌肉按摩槍在過去兩週也狂賣逾1,500台。

松果購物根據不同族群預算整理出父親節送禮特輯，999元以內推薦聲寶3D電動刮鬍刀、真無線藍牙耳機、8D仿真人肩頸按摩器；3,000元以內可挑選小米手環5、東京電通按摩槍筋膜槍、微米微型投影機，除了省去選購煩惱，再享全站免運。

愛合購於8/8前舉辦「爸氣付清節」，專區商品全面免運費85折起，其中台塑生醫、長庚生技指定保健品，以及聲寶刮鬍刀、父親節限定蛋糕等，有期間限定優惠，像是「聲寶-4D水洗三刀頭電動刮鬍刀」單組免運價899元；「台塑生醫-龜鹿四珍養生液」禮盒組14瓶入免運價962元。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

緬懷李前總統　台北101關閉外牆全燈光　點燈「民主自由」

這不是IKEA！義大利設計師打造華麗臥房展示區　擺飾藏人臉更吸晴　

Switch動森限定組殺破1.4萬！11電商父親節優惠大集合　精省最低2折起

摩斯漢堡父親節「大咖啡2杯88元」　消暑新品沙拉、冰茶亮相

【廣編】TOTO打造安全、安心、容易照護的公共及居家衛浴空間

用三倍券寵愛家中毛小孩的胃　11大寵物品牌聯合特賣最低只要99元

凌晨6點就在排隊搶iPad Pro！宏匯廣場開幕300人搶朝聖

蝦皮小編惡搞「像極了愛情」　自創「啊嘶」像極了…網評文案太高深

中衛蕾絲口罩來了！屈臣氏7／31推「謝金燕聯名款」199元加購

全球唯一71.2克拉彩鑽首度公開　購物天后斯容頂級超跑加持貴氣現身

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

緬懷李前總統　台北101關閉外牆全燈光　點燈「民主自由」

這不是IKEA！義大利設計師打造華麗臥房展示區　擺飾藏人臉更吸晴　

Switch動森限定組殺破1.4萬！11電商父親節優惠大集合　精省最低2折起

摩斯漢堡父親節「大咖啡2杯88元」　消暑新品沙拉、冰茶亮相

【廣編】TOTO打造安全、安心、容易照護的公共及居家衛浴空間

用三倍券寵愛家中毛小孩的胃　11大寵物品牌聯合特賣最低只要99元

凌晨6點就在排隊搶iPad Pro！宏匯廣場開幕300人搶朝聖

蝦皮小編惡搞「像極了愛情」　自創「啊嘶」像極了…網評文案太高深

中衛蕾絲口罩來了！屈臣氏7／31推「謝金燕聯名款」199元加購

全球唯一71.2克拉彩鑽首度公開　購物天后斯容頂級超跑加持貴氣現身

花蓮王轉挺朱？朱立倫與傅崐萁長談　徐榛蔚全程陪同會面地方人士

澎湖海洋生物都「吃屍體」？在地導遊曝花火節由來：和「華航空難」225死有關

高爾宣金曲入圍2獎「想拿年度歌曲」　談勁敵超大器回應了！

2020年「台灣每個月都有大事」　PTT推爆懶人包！網：歷史課本超重要年份

客廳飛出「血肉一半」溪魚！媽抓尾巴質問兇手　三腳橘貓臉心虛

娃娃機250元「保證夾取」！投了100元後該繼續或放棄　專家：考慮這2點

香港立法會選舉「延後一年」　林鄭月娥：為遏制疫情「做最難的決定」

中職／不是魏碩成　周磊2日先發補輪值空缺

自願做新冠實驗白老鼠！　巴西醫護：幫助研發疫苗是我的使命

【廣編】全台五大振興券搶翻天　投顧順勢推出超強投資振興方案

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

消費熱門新聞

屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購

6點排隊！宏匯廣場開幕300人搶逛

動滋券邊緣人必看　6大電商買運動裝備有折扣

蝦編惡搞「像極了愛情」　網評文案太高深

第三波紙本三倍券超商加碼抽金條

月老偏心！最容易脫單的星座TOP4

虱目魚肚獨家熟成「貼體包」防血水

吃得到辣牛肉、蛋沙拉！SUBWAY「繽紛捲餅」新上市

吃得到整塊酪梨切丁！麥當勞「酪梨漢堡」回歸了

限時5周！肯德基極限量「黑糖珍奶蛋撻」回來了

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

11大寵物品牌聯合特賣　 最低只要99元

買起來！Switch動森限定組殺破1.4萬

摩斯推父親節「大咖啡2杯88元」

更多熱門

相關新聞

摩斯推父親節「大咖啡2杯88元」

摩斯推父親節「大咖啡2杯88元」

摩斯漢堡為了慶祝父親節、感謝全天下爸爸的辛勞，將於8/6至8/8連續三天推出優惠，除了「藜麥元氣和牛珍珠堡」特價88元（原價110元），還有大杯摩斯咖啡2杯88元優惠；此外8月1日起也推出消暑新品「藜麥豚燒總匯沙拉」與「鳳梨蘋果蒟蒻冰茶」。

揪老爸挑戰最夯的綠面錶

揪老爸挑戰最夯的綠面錶

1964年東奧聖火員邱坤煇　獲選中市模範父親

1964年東奧聖火員邱坤煇　獲選中市模範父親

動滋券邊緣人必看　6大電商買運動裝備有折扣

動滋券邊緣人必看　6大電商買運動裝備有折扣

父親節限定　烘豆師拿出私藏咖啡豆孝親

父親節限定　烘豆師拿出私藏咖啡豆孝親

關鍵字：

父親節電商網購送禮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

iPhone 12要來了！首發價格曝光

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面