Switch動森限定組殺破1.4萬！11電商父親節優惠大集合　精省最低2折起

▲歡慶父親節，東森購物網推出各項優惠活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

即將迎接父親節，電商通路陸續針對祭出各種折扣優惠，最低下殺2折起，霸氣體恤辛苦的老爸，送禮想挑選刮鬍刀、Switch或保健食品，甚至是想安排一趟外出旅遊，趁這檔買起來可享超值回饋，向爸爸表心意又能省荷包，而各家主打重點有哪些，整理如下提供參考。

東森購物網主打「炫父一下，爸氣登場」優惠活動，精選商品最高回饋20%之外，使用振興三倍券買旅遊加倍送，換算最高可拿9,888回饋；另搭配2020台中購物節區活動，於指定旅宿下單訂房，消費滿500元並下載台中購物節App登錄發票，可參加抽千萬精品豪宅與百萬獎金。即日起至8/10止，活動期間單筆消費滿額並登記，滿3,000元送888折價券；滿888元抽東森幣+全站折價券最高5,288回饋，8/8 12:00整點搶88元、888元折價券，使用折價券刷花旗、台北富邦、台新指定銀行卡，再回饋5％東森幣。

PChome 24h購物推出「宇宙最強老爸」活動，即日起至8/10，全站500萬種商品狂降破億，整合3C資訊、電競電玩、日用家電、運動戶外等最精選商品推出優惠折扣，買三星曲面螢幕再送55型電視，3C館80大品牌ASUS、ACER、HP、創見、Seagate、羅技、Surface等再加碼抽10%P幣回饋，今年更首次與「星際大戰」IP聯名，推出「星戰迷x崛起買爆」商品專區，星戰商品最低32折起。

▲Yahoo奇摩購物中心即日起至8月9日推出「3C家電愛爸一夏遊」、「父親節聯合品牌慶」及「老爸變歐爸」優惠。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心主打「3C家電愛爸一夏遊」、「父親節聯合品牌慶」及「老爸變歐爸」3大優惠活動，精選3C家電及流行時尚商品下殺5折起，集結德國百靈、飛利浦、國際牌、奧本電剪、聲寶、歌林等品牌，消費累計滿萬元或購買指定商品滿額，可抽酒香咖啡禮盒、Canon相印機、iPhone 11等好禮，另也攜手萬寶龍Montblanc、Levi's、LA NEW、 A.S.O阿瘦皮鞋、正官庄、白蘭氏等品牌，輪番祭出父親節全館5折起、下單抽10,000超贈點，超贈點最高回饋53%。

Yahoo奇摩超級商城推出「愛8節Oh！爸Level Up」活動，嚴選3C家電、保健、運動用品等全館下殺3折起，消費不限金額免費送World Gym 20天會籍及單次教練體驗課程，消費滿3千再抽免費半年VIP會籍，共抽出10名幸運兒。Yahoo奇摩拍賣則於7/27～8/2在「選物頻道」推出輕熟男選物專區，並於7/29～8/9精選父親節商品上架「免運頻道」，幫消費者解決選禮煩惱。

▲momo搶攻父親節商機，網羅20家電鬍刀品牌，最低下殺5折起。 （圖／momo提供）

momo網羅20家電鬍刀品牌包含德國百靈、飛利浦、國際牌、聲寶、FLYCO等，最低下殺5折起，其中三大電鬍刀品牌狂送豪禮80萬，「德國百靈」購買指定商品消費滿額送momo幣最高1000元，再加碼送電動牙刷、按摩槍、氣泡水機等好禮；「飛利浦」指定商品買就送momo幣最高1000元，加碼登記還有機會抽中任天堂Switch；「國際牌」指定商品買就送美腿機、果汁機、吹風機等家電好物，回函再加碼送限量沖牙機或蒸汽熨斗。

淘寶台灣強打「8.8翻倍日」，將於8/3～8/8狂撒優惠，包括2,888元商品折扣優惠碼，全站活動商品皆適用；每日於驚喜時段整點發放「88元翻倍券」，折扣面額最高翻6倍，等同直接下殺41折；8/6凌晨0時起加開限時優惠，限時一小時消費滿3,888元現折888元，除了現領現抵，搭配「品類券」及「翻倍券」還可疊加使用，服飾活動商品結帳最低27折。活動期間也推必搶爆品，Switch動物森友會限定主機組+收納包與保護貼+2片遊戲軟體，組合優惠價不到14,000元、AirPods搭配充電盒免3,300元、三星43吋Crystal 4K UHD電視低於19,000元能便宜入手。

▲父親節限定，Switch動森限定組到手價免14,000元就能入手。（圖／淘寶台灣提供）

遠傳friDay購物推出全站精選商品2折起，與德國百靈牌及Oral-B合作的超級品牌日更將於8/3起跑，除精選各式品牌經典商品祭出特惠價，購買電鬍刀、電動牙刷或沖牙機，獨享下單抽氣泡水機、10萬購物金、頂級健檢雙人套餐等好康，活動期間購買百靈電鬍刀指定款，再享加碼送最高1,000遠傳幣。

生活市集推「犒賞老爸」專區，集結熱門3C、實用家電、保健商品、人氣美食等近200項精選商品，全面免運狂殺4折起。雖然實用性高的智能3C及小型家電仍為高人氣送禮品類，今年受到疫情影響，不少人更加重視長輩健康，如養生滴雞精禮盒銷售火熱，養生補品成為贈禮首選之一，整體銷量近兩週成長逾20%，另外，超夯的深層筋膜肌肉按摩槍在過去兩週也狂賣逾1,500台。

松果購物根據不同族群預算整理出父親節送禮特輯，999元以內推薦聲寶3D電動刮鬍刀、真無線藍牙耳機、8D仿真人肩頸按摩器；3,000元以內可挑選小米手環5、東京電通按摩槍筋膜槍、微米微型投影機，除了省去選購煩惱，再享全站免運。

愛合購於8/8前舉辦「爸氣付清節」，專區商品全面免運費85折起，其中台塑生醫、長庚生技指定保健品，以及聲寶刮鬍刀、父親節限定蛋糕等，有期間限定優惠，像是「聲寶-4D水洗三刀頭電動刮鬍刀」單組免運價899元；「台塑生醫-龜鹿四珍養生液」禮盒組14瓶入免運價962元。