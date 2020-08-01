《國際橋牌社》演活李登輝　楊烈：不能辜負他對台灣的作為

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝上月30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令於台北賓館設立追思處所，開放時間自8月1日上午10時至8月16日下午5時。曾在連續劇《國際橋牌社》中飾演李登輝的資深藝人楊烈，1日上午也現身台北賓館，他表示飾演李登輝這件事已經變成一個任務，「我覺得不能辜負他以前對台灣所有的民主作為，讓台灣能夠平平順順地走下來」。

李登輝上月30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

▲楊烈前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）



楊烈曾在《國際橋牌社》飾演「黎清波」一角，其角色原型就是李登輝，是整部劇情中的重要角色。楊烈約於上午10時現身台北賓館，他步出會場受訪時表示，在今天這樣的日子裡，心裡感到很難過，雖然李登輝以98歲的高齡高壽去世，但其過去一個人擔當了台灣民主的所有貢獻，這是非常確定的事情，永遠都會留在大家的心裡，他對李登輝非常敬重與敬愛。

楊烈指出，在李登輝還在世的時候，他參與了《國際橋牌社》的拍攝，且還飾演了李登輝的角色，戲劇中將李登輝過去所有的豐功偉業、對台灣的民主貢獻與奮鬥，以及李登輝用勇氣與智慧化解所有困境的過往一一呈現，目前第二季也即將進入拍攝作業。

楊烈說，在自己的心目中，飾演李登輝本來就是一個戲劇工作，但現在已經轉為相當重要的任務，因為他必須呈現出李登輝過去運用自己的勇氣與智慧，帶給台灣更寬裕的民主境界，更應該把這個角色扮演好，使李登輝過去的所有事情讓大家都知道。

▲楊烈於《國際橋牌社》中飾演李登輝。（圖／翻攝自楊烈、國際橋牌社臉書）



楊烈激動地說，大家還是很需要李登輝，即便李登輝已經在天上人間，相信他也會一直保佑大家，「哽咽這是難免一定會的，我真的非常敬愛敬重他」。

談及《國際橋牌社》第二季的拍攝，楊烈則說，製作單位做了非常仔細與周到的改變，也參照了李登輝過去在美國華盛頓的一場演講，他還為此去做了臉部攝影掃描，飾演李登輝這件事對他來說已經變成一個任務，「我覺得不能辜負他以前對台灣所有的民主作為，讓台灣能夠平平順順地走下來」。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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