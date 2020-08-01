日本設李登輝悼念簽名處　謝長廷：3日至7日「在我宿舍門口！」





▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間7時24分辭世，享耆壽98歲；總統蔡英文下令於1日起，在台北賓館設立追思處所開放民眾悼念。由於李登輝與日交誼甚深，在日本知名度高，駐日代表謝長廷在臉書宣布，因為地點選擇沒有台灣方便，最後決定「在我宿舍門口」，開放駐日代表處鄰旁空地，設置悼念簽名處，讓各界表達悼念之意。

謝長廷1日於臉書上提到，李登輝在日本知名度甚高，且有不少好友和粉私，其過世的新聞，不但在NHK等各大媒體競相報導，日本各界也紛向駐日代表處表達悼念之意，使駐日代表處覺得需要設置悼念簽名處，讓各界表達悼念之意。

謝長廷說，不過因為選擇地點沒有台灣那麼方便，而且也有不少事情要考慮和顧忌，最後決定在他的宿舍門口，也就是駐日代表處鄰旁空地，開放時間是3日下午1時至5時，4日至7日上午9時至下午5時，現場婉拒花圈花籃及奠儀，且為維護環境及尊重隱私，非經同意禁止拍照及攝影；另因疫情關係，對前來悼念的人，有消毒及安全距離等配套要求。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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▼駐日代表處設立李登輝在日本悼念簽名處。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）