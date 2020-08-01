姊姊男友「妳太敏感了」攬肩撲倒她！妹子告狀卻傻眼...網怒：太誇張

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前發文替女性友人抱不平，當事者（簡稱小美）經常被姊姊男友騷擾，輕則攬住肩膀，有一次誇張到將她撲倒在地上；重點是，親姊還替男友講話，認為是她過於敏感，讓廣大網友看傻，不禁怒喊「垃圾渣男、白癡姊姊！」

「朋友被姊姊的男友騷擾了，各位會怎麼幫忙？」網友在爆廢公社二館發文表示，最近從朋友小美口中得知，姊姊男友先是在聊天中對她毛手毛腳，後來還會攬住肩膀。

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小美有向姊姊告知情況，表示感覺很不舒服，而姊姊也有詢問男友，結果男方解釋，「只是在玩而已，是她反應太大、想太多」，然後死性不改，甚至偶爾還會用抱的。

某回，小美在家用東西時，男生竟直接將她壓倒在地，雖然後續沒有得逞，還是讓她嚇到不行。原po表示，「她希望姊姊能跟男友分手，不要再有聯繫，不過姊姊不僅原諒男生，也覺得只是跟她玩，除非再有下一次！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫123RF）

身為朋友他不禁怒道，「這種事能原諒？女孩因為害怕，過了很久才告知我這件事情，姊姊依舊覺得是她自己太敏感，真不知道該說是蠢還是盲目相信愛情？」

對此，網友們都覺得超母湯，紛紛回應「姊姊應該是戀愛很盲目吧，說不通也只能讓她自己承受了，妹妹就離他們越遠越好，切勿再跟那男生單獨相處」、「姊姊不保護妹妹而是挺男友，這種姊姊不稀罕」、「報警，性騷擾」、「那個男的SOD看太多嗎」、「看樣子姊姊被綠的還不夠徹底，這樣的男生外面一定偷吃一堆」、「叫朋友買灌辣椒水放身上防身吧，辣死那王八」。

事後，原po也補充道，「目前暫時搬離了，妹妹告訴姊姊是希望她們能分手，結果姊姊居然是要妹妹吞下去，然後原諒男生。」