Uber司機遭伸褲管摸鳥！惡乘客甩2000裝無辜：錢太少？　網怒爆「露出馬腳了」

▲Uber司機慘遭乘客摸鳥。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫PEXELS）

記者蔡儀潔／綜合報導

Uber司機這一職業近年爆紅，但有網友爆料，自己未婚夫在工作時遭乘客性騷擾，對方直接伸褲管觸摸他的生殖器，離開前更拿2000元小費試圖安撫，氣得他們立刻報警。事後，該名惡乘客一開始表示沒有印象，「上了車就昏昏沉沉」，聽到已報案後才改口，說當下收下錢就是雙方都同意交易。

近日一名網友在「爆怨公社」PO文，稱自己的未婚夫是Uber司機，來接她回家時突然說自己昨天被性騷擾，於是早上去做筆錄，原PO起初聽到時不以為意，但後來發現未婚夫臉色不太對勁，「等到家停車的時候他抱著我說：真的很噁心...」，這也讓她正視事情的始末。

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原PO未婚夫回憶稱，對方一開始便要求坐副駕駛座，後來聊天時竟然開始摸他大腿，雖覺得有些不妥，但認為對方喝醉了，就沒有再多說，然而對方竟變本加厲，將手伸進褲管觸摸他的生殖器，直到他說要直接載去警局，這才停下動作，下車時還給2000元作為小費。過程中原PO未婚夫有打給同事敘說此事，但依舊覺得相當不舒服，於是到警局報案，並將小費交給警方。

原PO聽後相當憤怒，「摸你大腿的時候怎麼不罵他！怎麼不直接把他帶去警察局！幹嘛收下那兩千！」對此未婚夫難過的說，他不知道該怎麼辦，行車中還是安全第一，所以盡量避免激怒對方，以免發生肢體衝突而產生危險。

這段話讓原PO感慨，其實很多人在遇到這種事的當下腦袋會一片空白，驚恐、害怕、無言，眾多情緒讓人無法冷靜思考，有些人是這樣的，包含我自己。

▲對話記錄。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後，當事駕駛傳訊息與該乘客理論，結果對方先是聲稱自己沒有印象，還說上了車才昏昏沉沉，在得知已報警後，更直言「所以是錢太少的問題囉」、「當下你收了，你就認為那是交易」，還要因為原PO未婚夫打給朋友反告他們妨礙秘密，讓他們既無言又憤怒，「對話很明顯不願意道歉所以我們由衷希望如他所願，上法庭見吧！」

消息傳出後引發網友熱議，「先生也是很為難呀! 當時在開車，一個不小心就出意外了」、「明明記得還在那裝！有夠噁心！」「明明清醒還裝死，後面那句錢太少已經露出馬腳了，噁爛鬼」、「所以昏昏沉沉不知道自己做什麼？還可以拿兩千說是交易」。

網友看到PO文紛紛心疼留言，「噁爆了」、「先生也是很為難呀! 當時在開車，一個不小心就出意外了。」、「控訴不成立，他說了就算喔，收傳票吧他」、「明明清醒還裝死，後面那句錢太少已經露出馬腳了，噁爛鬼」、「所以昏昏沉沉不知道自己做什麼？還可以拿兩千說是交易」、「看他回話感覺不是第一次了....」。

▼ 對話記錄。（圖／爆怨公社）