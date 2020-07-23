護航性騷案！陳玉珍舌戰范雲3分鐘　馬祖人「群起激憤」不滿陳雪生被抹黃

▲范雲、陳玉珍接受廣播節目專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨馬祖立委陳雪生日前在立法院抗爭時，遭民進黨立委范雲指控性騷擾；不過，國民黨立委陳玉珍23日於廣播節目上表示，馬祖人因為這件事情已經群情激憤，覺得怎麼可以把陳雪生抹成是性騷擾的人，但隨即被范雲反嗆，「你怎麼知道，你是我嗎？」雙方爭執近3分鐘。

陳玉珍在廣播節目中轉述陳雪生說法，認為民進黨把這件事情操作的太超過，馬祖人群情激憤，認為他不應該部污辱，怎麼把他抹成喜歡性騷擾的人，他不是！

范雲隨即反駁，你怎麼知道她是不是性騷擾，你是我嗎？我覺得他就是習慣性這樣對待女性，他就是馬祖王，馬祖縣長，他身邊的女性、下屬沒有一個敢講話，我是他同事，他還跟我嘻嘻哈哈。

范雲強調，當下就跟陳雪生說部不舒服了，也跟現場的國民黨立委說，蔣萬安也在旁邊都沒有回應，所以才上臉書把所有事情公開。

陳玉珍則在一旁解釋，在陳雪生發生這件事之前，同黨立委李德維就跟她說，在議場外面聽到民進黨女立委說，「什麼性騷擾，我們直接性侵啦」，所以後面才有陳雪生說，沒有懷孕不算性騷擾。

不過，范雲不滿表示，陳雪生喜歡在外面跟別的女立委開黃腔與我無關，陳玉珍也說，事後有民進黨男立委跟陳雪生說，「范雲比較特別，你比較少跟她開玩笑，所以才會這樣。」

但陳玉珍也說，陳雪生有講如果因為這件讓范雲覺得不舒服，願意跟她道歉，范雲說，「那請他自己講，不用你代表他。」