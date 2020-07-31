中市警交通大隊高強度取締酒駕　今年減少近40%死傷人數

▲台中市警局交通大隊酒駕取締強度為全國最高，今年與去年同期相比，更減少近40%因酒駕死傷人數。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局30日啟動連外道路擴大酒駕路檢，共計取締酒駕違規16件，取締11人。台中市警局交通大隊指出，台中市近3年取締件數常為6都第1，平均每月編排10次以上路檢勤務，取締強度為全國最高，今年與去年同期相比，更減少近40%因酒駕死傷人數，高強度的臨檢勤務，已展現出良好成效。

台中市警局交通大隊表示，酒後駕車嚴重影響駕駛人對道路狀況的判讀能力，具有極高的肇事風險，在警方強力取締下，台中市警方近3年取締件數常為6都中第1，平均每月編排高達10次以上的路檢勤務，取締強度更為全國最高，化解了無數的潛在肇事危機。在警方努力防制下，近3年本市酒駕違規件數呈現穩定而有下降趨勢，顯示嚴格取締已有效產生嚇阻作用。

警方30日啟動聯外道路擴大酒駕路檢，針對台中市轄內各聯外道路進行封閉路檢，一一過濾進出市區車輛。經統計昨日共計取締酒駕違規16件，其中移送法辦11人，成效良好，市警局表示將持續強化酒駕執法，以有效維護市民用路安全。

台中市警交大指出，在警方努力取締下，仍有少數心存僥倖的酒駕者造成重大傷亡，很遺憾31日凌晨於西屯區發生1起酒駕自撞事故、造成1死1重傷。因酒駕除了危害自身也容易危及其他用路人的安全，往往造成重大傷亡，但數據會說話，台中市酒駕死傷人數逐年減少，依據警政署最新統計，今年1-6月酒駕死傷人數，與去年同期相比，減少68人（-37.77%），為全台酒駕傷亡減少最多的城市。

台中市警局局長楊源明強調，警方對於「酒駕零容忍」之決心絕不容質疑，呼籲民眾切勿以身試法，冒險酒駕。警方將持續針對全市易肇事及飲酒區域，加強警力部署、強化執法作為，以保障市民用路安全。

▲台中市警交大指出，依據警政署最新統計，今年1-6月酒駕死傷人數，與去年同期相比，減少68人（-37.77%）。

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