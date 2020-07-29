3警10小時嗨灌25杯酒！再輪流開車180公里　結局氣炸日網友

記者黃翊婷／綜合報導

日本愛媛縣3名警察通宵喝酒狂歡，10小時內至少喝了10杯至25杯酒，接著休息大約4到5小時，其中兩人接獲任務，要輪流開車送一名警官回去，就這樣「酒駕」行駛180公里的距離，最終3人被警局高層叫去訓誡，之後自願離職。但日本網友們大多不認同這樣的處理方式，甚至留言酸諷「日本警察已經不行了」。

▲警察酒駕被抓包，最後全丟了工作。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關）

依據《讀賣新聞》等日本媒體報導，闖禍的3名警察分別為2名男警、1名女警，他們在6月27日晚間8時許相約前往松山市喝酒，一連喝了好幾間店，聚會直到隔日清晨6時才結束，每個人大約喝了10杯至25杯的酒。

3人返家睡覺約4、5小時之後，其中兩人接獲任務，要送一名男性警官從松山市前往新居濱市，於是決定輪流開車，就這樣酒駕行駛約180公里的距離（往返）。事情傳開之後，3名喝酒的警察被高層叫去訓誡，並在本月27日自行辭職。

雖然愛媛縣警方強調會加強警員的教養，防止類似的事件再度發生。但網友們大多不買帳，紛紛在相關新聞底下留言嘲諷，「這樣的行為根本和殺人無異」、「要是發生事故，警方的信用可能會墜入谷底，到時誰來負責？」、「事後處罰也太輕了吧」、「日本的警察已經不行了」。

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