新北騎車遭酒駕男「對向輾撞」！女騎士左腿截肢…法院一聽判賠66萬

▲女騎士遭酒駕男撞上截肢，法院判賠66萬。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

新北一名謝姓女子4年前遭到酒駕轎車撞上，左腳掌被輾斷，傷勢相當嚴重，只能截肢處理，導致生活遭遇巨大變故。沒想到，法院判決認定，謝女也需要負起部分責任，酒駕者只需賠償66萬元，讓謝女相當不滿，「連裝義肢都不夠。」

34歲的余姓男子2016年5月酒駕開車行經蘆洲區永安南路二段，突然失控跨越對向車道，撞上車道內側的謝姓女騎士，導致對方左腳被汽、機車夾在中間，左大腿、小腿骨折，倒地後左腳掌又被輾過。

案件發生後，余男害怕被逮，立刻駕車逃逸，完全沒有下車查看，事後落網才坦承犯案。經過治療後，謝女保住了性命，但因為左腿傷勢嚴重，必須截肢，導致生活遇上巨大的變故。

▼女騎士遭撞後截肢，生活遇上重大變故。（圖／翻攝《東森新聞》）



雙方對簿公堂，為了這件官司糾纏四年。不過，根據《東森新聞》報導，謝女氣憤指控，余男出庭時說「喝酒歸喝酒、肇事歸肇事」，不認為有開車撞她，但她出了車禍，左腿都截肢了，根本沒辦法找工作，碰上許多困難。

令她生氣的是，法院審理後判定，她也必須負起部分責任，因此判酒駕男子賠償66萬元，「連（裝）義肢都不夠，而且法官判這個66萬真的是…（損失）算下來加上義肢，這一些大概一千萬吧。」

依據監視器畫面，事情發生前，謝女騎在內側車道，遭到對向來車撞上，肇責疑點是「有無跨越雙黃線」以及「是否在行進中」，但監視器、行車紀錄器畫面都沒有拍下完整撞擊過程，因此原因為何仍待釐清。

對此，謝女則說，由於對方車輛車頭很長，輪胎跨越雙黃線，壓到她的腳，「然後他從我的腳過去就輾斷了，輾斷我就拋非」，對於這樣的判決，她仍會持續上訴。

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