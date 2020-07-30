「台中米娜」露點照瘋傳！警6小時找畫面...掌鏡人到案很後悔

▲「台中米娜」多次在公共場合裸拍，引起警方注意。（圖／翻攝Twitter）

記者李忠憲、柯沛辰／台中報導



自稱「台中米娜」的女網友23日在Twitter貼出4張在IKEA拍攝的裸露照片，並留言「想……把整個賣場當成自己家」，引起警方注意。由於公共場所露點拍攝已經觸犯妨害風化罪，警方漏夜調查女子身分，稍早約談本人、攝影者2人到案說明，全案依妨害風化偵辦。

轄區警方得知網路流傳拍攝露點照，連繫該知名家具賣場確認拍攝地點，旋即馬拉松式6小時調閱過濾監視器，發現拍攝女子搭乘自小客車前來，立刻鎖定交通工具，以車追人。

警方鎖定車輛後調閱行車軌跡，經分析研判前往車輛藏匿周邊定點埋伏，另監控該車輛軌跡，於車輛移動時發現駕駛蹤跡。經通知到案說明，確認駕駛為38歲張姓廚師，平時愛好攝影，於推特主動約出女主角，前往各大賣場拍攝，偵訊時後悔不已。

▲「台中米娜」雖緊急關閉帳號，但仍被警方找到。（圖／翻攝Twitter）

大墩所所長葉信良表示，「妨害風化是一個很廣泛的法律概念，舉凡從媒介色情，提供場所給人為性交或猥褻行為，意圖營利而強迫男女與他人為性交或猥褻，在大庭廣眾下為猥褻行為，到散布猥褻物品等等，均屬於違反善良風俗的行為，所以都叫『妨害風化』。」

刑法第235條規定，「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。」。

警方呼籲，對於違反善良風俗的行為一定嚴正執法，切勿心存僥倖、以身試法。

▲賣場業者閱覽照片後，認出寢具是「上一檔促銷商品」。