台中男自撞「乘客慘死」駕駛命危！車頭全撞爛　上千公斤紐澤西護欄噴飛

記者白珈陽／台中報導

台中市31日凌晨3時許發生一起酒駕自撞死亡車禍，江姓男子駕駛白色轎車行經西屯區、中彰快速道路高架橋下方環中路往中清路方向，疑未注意前方道路中止，撞上警示的紐澤西護欄，導致車頭幾乎全毀，乘客徐男當場失去生命跡象，送醫後不幸宣告不治，駕駛江男命危，目前仍在搶救中。2人經酒測酒精濃度都超標，詳細肇事原因警方正調閱監視器調查中。

▲江男酒駕自撞紐澤西護欄，導致車頭全毀，乘客徐男當場失去生命跡象，江男也命危。（圖／民眾提供）

江男疑車速過快，數塊一般設計90至150公分高、重量可達1000公斤的紐澤西護欄，被江男車輛撞得東倒西歪，其中一塊甚至遭撞飛數公尺遠，轎車也因此車頭車頭嚴重變形，前車胎爆胎，顯見江男車速不慢。

▲▼重達1000公斤的紐澤西護欄被撞得東倒西歪。

警方調查，江姓男子（21歲）31日凌晨3時許，駕駛自小客，由漢翔路方向沿環中路內快車道往中興路方向行駛，車內載有徐姓男子（21歲）一名乘客，行駛至中彰快速道路下方空地時，疑未注意前方道路中止，不慎撞上護欄，車頭碰損，警到場後協助將江男送往中港澄清醫院，徐男送往台中榮總。

徐男到院後經搶救仍宣告不治，江男尚未脫離險境，實施抽血江男酒測值達179mg/dl，徐男189mg/dl，均超標。詳細車禍原因，警方正調閱路口監視器釐清。

▲詳細車禍原因，警方正調閱路口監視器釐清。

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