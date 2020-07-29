影／家門外等公車遇劫！23歲女護理師遭撞「骨頭全輾斷」…酒駕男一通電話失聯

記者柯振中、白珈陽／南投報導

南投縣國姓鄉12日發生嚴重車禍，23歲的莊姓護理師在路邊等公車，突然遭到酒駕男子開車衝撞，導致全身骨頭幾乎斷光，傷重命危。莊女的祖母得知消息，感到相當不可置信，孫女當天從家中走出，到150公尺外的公車站牌搭車，準備出門買東西，沒想到變成這個樣子，讓人難以接受。

依據監視器畫面，黑色轎車行駛在道路上，行經公車站牌前方，突然開始偏離車道，接著大力撞入候車亭裡，將莊姓女護理師壓在車下。附近民眾發現狀況，嚇得趕緊報警、通報醫院救人。

▼南投酒駕累犯開車撞公車亭，女護理師遭輾命危。（圖／記者白珈陽翻攝）



據了解，遭撞的是23歲莊姓女子，先前從學校畢業，返鄉擔任護理師，事發當天等著公車，準備搭往埔里，沒想到遇上車禍，導致全身骨頭幾乎斷光，體內許多器官嚴重受損，目前還在加護病房救治當中。

莊女的阿嬤聽到消息，感到相當不可置信，在鏡頭前落淚，孫女當天只是走到離家約150公尺的公車站牌，準備搭車前往埔里買東西，卻碰上酒駕男開車衝撞，到現在都沒辦法動。

▼莊女的阿嬤聽到孫女發生意外，難過地掉下眼淚。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方事後調查，肇事者是酒駕累犯，這次一樣喝酒開車，酒測值高達0.985，讓人感到相當氣憤。附近居民得知消息，也感到相當生氣，希望檢警能夠嚴懲。

此外，莊女的姑姑也說，車禍發生的那個周末，肇事駕駛有致電，但也只有一通，接下來都沒有再打電話來，對事情也不聞不問，讓人看不到悔意，完全無法諒解。

►如果外出只能帶一條保養品，就是它了