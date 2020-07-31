快訊／宋楚瑜哽咽哀悼李登輝：在他指導下台灣轉型開放民主

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲，而院方也設置臨時靈堂供各界追思。對此，親民黨主席宋楚瑜31日下午3時8分到場哀悼，並談論他當年擔任國民黨秘書長時，在李登輝指導之下，推動寧靜革命，讓台灣轉型開放民主。

▲宋楚瑜、李登輝。（合成圖／ETtoday資料照）

宋楚瑜指出，昨天晚上聽到李登輝辭世消息，他心裡感覺難過，也特別趕到榮總來向李登輝表達對他的哀悼之意，並請李夫人能夠節哀。他指出，「李登輝是栽培過我的長官，我在李登輝擔任國民黨主席期間，他任命我做國民黨秘書長，我全力在李登輝指導下，來推動台灣的民主憲政改革，那段時間李登輝授權我全力負責跟黨外溝通工作，在指導下，負責跟民進黨主席黃信介共同會商，決定來順利召開國是會議」。

宋楚瑜表示，他因為是秘書長，不僅需要全力協助李登輝，而且還要跟黨內各階層好好溝通，順力召開國是會議，更重要的是，透過這樣的朝野共識，達成深耕台灣民主發展基石，那就是完成不流血的寧靜革命，廢止當時大家覺得應該要終止的動員戡亂時期臨時條款，而且把萬年國會，用不流血方式讓老國大、老立委退職，更重要的是，推動總統民選。

宋楚瑜說，這些所有工作，都在李登輝指導下，「我做為國民黨秘書長，能真正幫助協助完成這樣的工作」，李登輝所訂下的基本方向，和堅持原則，讓台灣真正從威權體制轉型到開放民主。

▲宋楚瑜前往北榮懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

「我不需要在這詳細多加說明，有興趣的話，我這邊可以講，整個過程，有很多李登輝親筆指示，很多親筆寫下的許許多多文件，都可以在這本書看到。」宋楚瑜強調，他今天來這感念李登輝，是因為李登輝讓他到台灣省政府服務，「我記得要去台灣省政府就任前夕，李登輝還特別召見他」，親口用台語說，必須要「一步一腳印，為百姓好好做事」，這也成為他到省政府服務後最重要的工作理念。很珍惜李登輝給他的這些機會，幫台灣老百姓做事情。

1999年，宋楚瑜因為爭取國民黨總統候選人提名未果，與當時的總統兼國民黨主席李登輝決裂，並遭國民黨開除黨籍。

隨後，宋楚瑜以無黨籍身份，成立新台灣人服務團隊，與長庚醫學大學校長張昭雄搭檔參選2000年總統，最後在泛藍分裂的情況下，以30萬票的差距敗給民進黨的陳水扁。

宋楚瑜落選後，與新臺灣人服務團隊為班底的支持者，成立親民黨，擔任黨主席至今。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 快訊／前總統李登輝病逝 享耆壽98歲！

► 快訊／前總統李登輝辭世 北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

► 蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代 下令務使治喪儀典哀榮隆重

更多熱門新聞...

► 馬英九悼念：李登輝解除戒嚴、開放組黨 對台灣民主化有貢獻

► 影／台灣首位民選總統 李登輝叱咤政壇30年的5大關鍵時刻

► 李登輝19:24病逝遺體暫放北榮 院方設置追思所

►振興一下我們的美麗