新竹市警局新購7警用車輛　打擊犯罪添利器

▲新竹市警察局108年新購警用車輛交車啟用典禮，今（30）日舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局108年新購警用車輛交車啟用典禮，於今（30）日在新竹市政府前廣場舉辦，由新竹市副市長沈慧虹代表主持和進行校閱，此次新購巡邏車6輛、偵防車1輛，總共7輛警用汽車，典禮結束新車啟用，隨即投入維護治安、交通工作行列，提升打擊犯罪、服務民眾效能。

沈慧虹於典禮中感謝所有警察同仁的努力，為新竹市的治安、幸福無私的付出，她慰勉警察同仁：「治安工作，永遠沒有最好，只有更好，市府會是各位警察同仁最堅強的後盾，大家一起繼續努力。」

新竹市長林智堅表示，第一線警察同仁守護市民安全，市府要做警察後盾，他上任以來推動「挺警123」，為警察同仁顧健康、添裝備、補人力，包括明年起全面補助外勤警察健康檢查，為警察同仁「顧健康」。

添購裝備方面，林智堅也說，104至109年間，市政府跟民間合作投入9,457萬，汰換了81輛警用汽車，與377輛警用機車，特別是，明(109)年度編列3,528萬購買警用汽機車，創下近10年來的新高。

林智堅也表示，上任來逐年補足警察人力，上任來已增加超過百名警力，將逐年補足人力減輕員警負擔。

警察局長鄧學鑫表示，本次新購巡邏車及偵防車，將做為轄區派出所、偵查隊、保安隊及交通隊，偵辦刑案、處理交通事故、服務民眾之用，相信能在治安、交通維護上如虎添翼、增加執勤機動性、迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。