神改編《唐伯虎點秋香》台詞！新竹警曬帥氣執勤照「求下聯」…星爺粉讚爆

▲新竹市警察局小編搭上會考話題，神改編《唐伯虎點秋香》台詞。（圖／翻攝新竹市警察局臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

109年國中教育會考於16、17日舉行，考場外也有員警來維持考場交通秩序。對此，新竹市警察局小編搭上話題，特別PO出一張認真執勤的員警照，並致敬周星馳經點喜劇電影《唐伯虎點秋香》，改編台詞寫下「考場裡，筆沒水證沒帶，有請學生提防提防。求下聯。」，意外釣出眾多網友前來留言「照樣造句」。

《唐伯虎點秋香》是家喻戶曉的電影，而新竹縣警察局透過電影經典台詞，直接套用於考場情境，網友回應「考場外，父引頸母期盼，祈禱兒女高分高分」、「腦袋裡，左沒思右沒緒，有請鄰座借看借看」、「內心裡，上無字下乏數，還望考官提點提點」，也有網友搭上防疫笑說「舞池裡，女沒來男未到，有請時中開放開放」、「 考場外，戴口罩帶考生，有請家長注意注意」可說是創意十足。

為了考場周圍交通以及現場秩序，員警在高溫炎熱的天氣下守候，也讓不少網友心疼表示，「考場外，天氣熱多補水，有請警察注意注意」、「太陽下，帽沒戴水沒喝，有請警察小心小心」、「警局裡，沒犯法不犯錯，有請壞蛋保重保重」，網友們分別遵照著「尾句疊字」規則，也意外拉進與人民保母的距離，引起熱烈討論。



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