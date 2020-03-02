妹子找「單純的三溫暖」吸3千讚！一看貼文…新竹市警察局搶頭香　神回笑炸

▲原PO貼文吸引新竹市警察局留言。（圖／（左）資料照示意圖、（右）翻攝自新竹人大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友1日下午在臉書《新竹大小事》表示，「不好意思，想請問各位，新竹有沒有『附有蒸氣室的健身房』，或是適合女生，單純一點的三溫暖呢？」明明是相當普通的一篇請教文，卻吸引3千多人按讚。原來留言頭香的「新竹市警察局」才是吸睛處，一句神回讓7千多人笑翻，狂讚「這回覆的太可愛了。」

這位女網友1日下午4點半左右，在公開社團《新竹大小事》貼文詢問，想知道新竹有沒有「附蒸氣室的健身房」，或是「適合女生、單純的三溫暖」。貼文才貼出4分鐘，還沒釣出當地人的回覆，就先吸引新竹市警察局的小編來留言「複雜的可以告訴我們」，讓該篇貼文馬上引發迴響。

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▲原PO想找「單純的三溫暖」，新竹市警察局神回「複雜的可以告訴我們」。（圖／翻攝自新竹人大小事）

看到新竹市警察局的一句話，網友紛紛笑翻，還有人截圖轉發到《爆廢公社》，引起一陣熱論，「單純的給妳，複雜的給我的概念」、「可以順便當臥底線民」、「我為了朝聖，從樹林跑來加入新竹大小事」、「這回覆100分」、「第一次看到回覆的讚數，比原po的還多」、「我笑了～可愛的新竹警察局」、「追一波 整個笑到不行」、「太親民啦！」

而原PO怎麼樣都想不到，只是想要問蒸氣好去處的一篇貼文，會吸引一堆人來朝聖，事後也用hashtag更新貼文笑說，「#謝謝新竹市警察局和小編XD」、「#大家和長官們一起開心的笑笑喔」、「#台灣警察最棒了」。

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