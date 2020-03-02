　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子找「單純的三溫暖」吸3千讚！一看貼文…新竹市警察局搶頭香　神回笑炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自新竹人大小事）

▲原PO貼文吸引新竹市警察局留言。（圖／（左）資料照示意圖、（右）翻攝自新竹人大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友1日下午在臉書《新竹大小事》表示，「不好意思，想請問各位，新竹有沒有『附有蒸氣室的健身房』，或是適合女生，單純一點的三溫暖呢？」明明是相當普通的一篇請教文，卻吸引3千多人按讚。原來留言頭香的「新竹市警察局」才是吸睛處，一句神回讓7千多人笑翻，狂讚「這回覆的太可愛了。」

這位女網友1日下午4點半左右，在公開社團《新竹大小事》貼文詢問，想知道新竹有沒有「附蒸氣室的健身房」，或是「適合女生、單純的三溫暖」。貼文才貼出4分鐘，還沒釣出當地人的回覆，就先吸引新竹市警察局的小編來留言「複雜的可以告訴我們」，讓該篇貼文馬上引發迴響。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自新竹人大小事）

▲原PO想找「單純的三溫暖」，新竹市警察局神回「複雜的可以告訴我們」。（圖／翻攝自新竹人大小事）

看到新竹市警察局的一句話，網友紛紛笑翻，還有人截圖轉發到《爆廢公社》，引起一陣熱論，「單純的給妳，複雜的給我的概念」、「可以順便當臥底線民」、「我為了朝聖，從樹林跑來加入新竹大小事」、「這回覆100分」、「第一次看到回覆的讚數，比原po的還多」、「我笑了～可愛的新竹警察局」、「追一波 整個笑到不行」、「太親民啦！」

而原PO怎麼樣都想不到，只是想要問蒸氣好去處的一篇貼文，會吸引一堆人來朝聖，事後也用hashtag更新貼文笑說，「#謝謝新竹市警察局和小編XD」、「#大家和長官們一起開心的笑笑喔」、「#台灣警察最棒了」。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
防無症狀感染　長庚禁「中、日、韓」等9國返台者就醫
新天地教主哥「也得肺炎」5天亡！李萬熙爆搭船逃跑…入住醫院全
遭首爾市長提告殺人罪　新天地教主李萬熙「篩檢結果」出爐
台首例「復陽」！鑽石公主號7旬婦行程表曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血友病童母遭砲轟！「將保留法律追訴權」　臉書謝上帝：給我力量走正確的路

戀情總是很短暫？「愛比不愛再多一些」走向永遠的秘訣

郵遞區號要多記一個數字了　中華郵政3/3起全面推「3+3碼」新制

防無症狀感染！　長庚禁「中、日、韓」等9國返台者就醫

阿嬤煮晚餐「只有高麗菜餒！」孫女看呆飽到吐　擠雙下巴哭：剛決心減肥欸

重點不在厚薄！一張圖搞懂「2種醫藥口罩」差別　網解析：都有防疫功能

媽買菜市場口罩套！她興奮一套「不專業露出」超問號：有戴跟沒戴一樣...

健保藥品缺乏急死藥師　衛福部應協助讓健保藥局有藥可用

學者點名剉著等！台大開學日動用行政人力「守各館舍監測體溫」

台首例「復陽」！公主號7旬婦行程表曝　日2採陰出院「回台3採又確診」

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

網美始祖激推4款修圖、調色App　IG版面level up「質感秒暴增」

血友病童母遭砲轟！「將保留法律追訴權」　臉書謝上帝：給我力量走正確的路

戀情總是很短暫？「愛比不愛再多一些」走向永遠的秘訣

郵遞區號要多記一個數字了　中華郵政3/3起全面推「3+3碼」新制

防無症狀感染！　長庚禁「中、日、韓」等9國返台者就醫

阿嬤煮晚餐「只有高麗菜餒！」孫女看呆飽到吐　擠雙下巴哭：剛決心減肥欸

重點不在厚薄！一張圖搞懂「2種醫藥口罩」差別　網解析：都有防疫功能

媽買菜市場口罩套！她興奮一套「不專業露出」超問號：有戴跟沒戴一樣...

健保藥品缺乏急死藥師　衛福部應協助讓健保藥局有藥可用

學者點名剉著等！台大開學日動用行政人力「守各館舍監測體溫」

台首例「復陽」！公主號7旬婦行程表曝　日2採陰出院「回台3採又確診」

「喵督學」示範進校量體溫...眼神死量不出　校護：哪裡沒毛的啦！

護理師情人節喝醉遭男友性侵窒息亡　出事前才和爸談未來：想換更高薪工作

《隱形人》全球票房大賣「高居成本7倍」　導演回應「續集計畫」

送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

只要25元！台南秘製邪惡炸雞腿　外皮酥脆、撕開爆出肉汁

《墜愛》演員群調製月老香水！送給《RUN新聞》幸運粉絲！

搜救犬隊幫浪浪特訓「翻肚裝死」萌炸！　開放領養2天找到家

環台賽／法國記者舊地重遊　5年前是參賽車手

星級飯店祭出超低價吸客　和逸、慕軒飯店快閃每晚1699元

杜絕「黃安們」濫用健保　林俊憲：一年不在台183天健保費增至1萬9

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

今高溫降8度雨區曝　下波鋒面+冷空氣探13度最冷時間曝

日本疫情　陳時中：與台灣差不多

北捷瘋狂消毒！領班曝慘況：清潔員吃不消

男友沒拿iPhone　閨蜜私訊看不起

孩說溜嘴「上周從日本回來」…媽心虛低頭開溜！

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

珍奶喝第三口啥都吸不到　撕開封膜傻了

健康人免戴口罩　陳時中：政策不變

檢疫時間從1天縮至4小時　神秘25人「P4昆陽實驗室」曝

吃屎哥再戰網紅　被K抱頭求饒罰喝尿

「應有小規模社區傳播了」台大醫：疫情像滾雪球走向臨界點

新竹妹找「單純的三溫暖」　警察局神回

單親媽養二寶　小五女兒竟被同學笑窮

台首例「復陽」公主號7旬婦行程表曝光

更多熱門

相關新聞

銀行公告「2套口罩標準」　他陷矛盾

銀行公告「2套口罩標準」　他陷矛盾

為了防止有心人士蒙面進銀行搶劫，許多銀行、郵局門口都會貼出「勿戴口罩及安全帽」的提醒，保全亦有可能一一嚴格管控。不過近日新冠肺炎（COVlD-19）擴大，大多數民眾都戴上了口罩，有網友也真的在銀行前看到令人兩難的指示，PO上網後吸引一陣討論。

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

婆媽竊喜「來三溫暖自主隔離」！神扯真相曝

婆媽竊喜「來三溫暖自主隔離」！神扯真相曝

酒精棉片也瘋搶！家屬鼻酸：糖尿病患每天都要用

酒精棉片也瘋搶！家屬鼻酸：糖尿病患每天都要用

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

關鍵字：

新竹大小事三溫暖蒸氣室新竹市警察局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

新天地遭政府控殺人罪！　他痛快喊：殺雞儆猴

台北男子猝死街頭　曾接觸確診病患

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

AV女優拍一場花多久？紗倉真菜行程表曝光「1個下午排滿滿」

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面