2020北港媽祖盃全國馬拉松開始報名　三倍券動滋券都能用

▲北港媽祖盃全國馬拉松將於2020年11月15日鳴槍起跑，今年賽事於即日起開放報名。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港媽祖盃全國馬拉松將於2020年11月15日鳴槍起跑，今年賽事於即日起開放報名，港媽祖盃全國馬拉松已於今年走過八個年頭。今年賽事於即日起開放報名，配合政府政策，開放使用三倍振興券及動滋券報名消費，將持續開放報名至10月01日，為維持賽道品質，名額共一萬人額滿為止。

2020北港媽祖盃全國馬拉松邁入第九年，每年此時都能為雲林縣添上一筆精采的活動盛事。北港朝天宮於今(30)日召開北港媽祖盃宣傳記者會，朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭永義、雲林縣長秘書吳明融皆到場參加，選手紀念品、賽道特色補給與趣味周邊活動也於記者會中同步亮相。

賽事專屬紀念衫特色為守護媽祖的千里眼與順風耳，引領選手跑向平安之意；生肖獎牌更是歷年賽事最「靚」，以「超錢佈鼠」做為整場賽事精神元素，參與選手當日，除有北港日興堂大餅、素媽媽素肉條、愛之味Okina益身菌機能水、玉山碾米廠平安米及朝天宮媽祖福袋等豐富伴手禮外，補給站更有元進莊蔥油雞與冰烤地瓜、老田庄楊桃汁、阿甘薯叔金磚餅…等北港周邊特色小吃補給。

董事長蔡咏鍀表示，今年疫情影響許多活動，但台灣政府防疫有佳，疫情趨緩，朝天宮以媽祖慈悲為懷，守護信眾的信念，賽事除了最長紅地毯靚亮特色、摸彩首獎純金媽祖、特色生肖獎牌外，更添加了許多活動大賞元素。

北港朝天宮表示，「紅包好禮抽，人人有獎拿」、「擲筊祈福袋，年年保平安」、「趨吉避凶撒喜糖，三太子為跑者增添福氣」等活動，讓參賽者們有跑有保庇，為賽事更添樂趣。2020北港媽祖盃全國馬拉松，北港朝天宮歡迎全國民眾共襄盛舉，一起用雙腳探索到北港，拜媽祖、保平安、跑健康，感受北港小鎮在地人文特色與美食，感受與媽祖庇佑榮耀。(報名連結：https://reurl.cc/j7zv6q)

▲2020北港媽祖盃全國馬拉松，北港朝天宮歡迎全國民眾共襄盛舉，一起用雙腳探索到北港。（圖／記者蔡佩旻攝）

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