女房東張淑晶復出！遙控看房、分身簽約…大學生崩潰：亂要錢還斷電

▲日前女房東張淑晶遭踢爆「重新出發」！以兩大手段進行租屋騙局，受害者甚至稱「張要不到錢，就會斷電」。（圖／本報資料照）

記者陳羿妏／採訪報導

新北市女房東張淑晶被控利用各種名義坑殺房客，官司纏身，然而，近期網路上卻傳出張淑晶疑似「重新出發」！輔仁大學學生會前副會長詹庭琪日前於臉書踢爆張淑晶「兩大租屋手法」，31日她接受《ETtoday新聞雲》採訪時還提到，除了房客受害，就連裝潢師傅也遇到薪水積欠問題。

詹庭琪表示，收到張淑晶房客們私訊後，她一眼就認出該租屋處，就是張淑晶出租的房屋，同時也是她曾經租過、媒體報導過的地方，雖然張淑晶現在不露臉，但都由一名黃姓合夥人，疑似是張的男友，作為聯繫窗口。

目前張淑晶以2種手法進行租屋騙局，第一是「遙控看房」，張淑晶會透過化名，以不同身分聯繫租客，再以塞車等藉口不現身，僅告訴租客，「房子鑰匙放在哪，自己看」，等看完房子想簽約，黃先生就會出面與租客簽約，張淑晶則從頭到尾不會出現，甚至部分房客沒簽立「完整契約」，張淑晶僅以line對話作為租屋證明。

詹庭琪提到，第二是「惡夢開始」，張淑晶會以各種名目來收錢，受害房客私訊她稱「張淑晶要不到錢，就斷電」，且礙於租屋契約僅以line對話做為證明，目前想走法律訴訟也為難，還有另一名房客是住到一半，被天花板水泥掉下來砸到。

詹庭琪另外向記者透露，除了有房客受害，還有裝潢師傅遭張淑晶欠薪，今年6月張淑晶於網路誠徵裝潢師傅，而這名受害的師傅前往新莊區福營路租屋處時，卻發現房子都偷工減料，認為不應該繼續做，於是做了3天便決定離開，但這3天的薪資，張淑晶至今一毛都沒有支付，讓師傅相當困擾。

詹庭琪表示，自己也是過來人之一，當年她與張淑晶簽約準備租下輔大附近的房屋，怎料，隔天準備入住，即發現房子怪怪的，一查才知道是違章建築，便決定不住，要求退租，認為與當初說好的合法住處有所出入，但張淑晶卻以各種名目控告、求償，再加上近日多名房客私訊，她才發文呼籲，「簽約前記得停看聽」，避免更多人受害。

詹庭琪授權全文如下：

這二天有許多張淑晶的房客私訊我求助

他們幾乎都是今年簽約 現在還住在裡面的

在此跟大家分享張最新租屋手法

1.「遙控看房」

她在租屋網會化名其他身分，跟她約好時間看房，她會說路上塞車到不了，然後告訴你房子鑰匙放在哪，叫你自己看。等你自己看完房子想簽約，會由一位黃先生（她的男友）出面跟你簽約，張本人從頭到尾不會出現。

也有房客沒有簽契約，張直接以line對話作為租屋證明。

2.「惡夢開始」

等你入住之後，她會以各種奇怪名目跟你要錢，要不到就說要提告，或是直接斷電。還有房客住到一半被天花板水泥掉下來砸到。

3.目前知道她在「新莊福營路」和「永和中和路」二處有房子，在這附近找房的朋友請特別留意。

請大家多多分享轉傳，避免更多人受害

台灣租屋不易，簽約前記得停看聽！

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