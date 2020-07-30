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搞大陪酒妹肚子！人夫喊「想租砲房」　妻秒斬8年婚…心碎曝：小姑全知情

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲人夫於結婚第5年與陪酒女子展開婚外情，讓對方懷孕又流產，其妻子得知後訴請離婚，並向小三求償60萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名張姓人夫在卡啦OK店唱歌結識一名陪酒女子小青（化名），兩人私下展開婚外情，而小青甚至還歷經懷孕又流產。直到楊姓妻子發現張男手機留存曖昧對話內容，氣得向小青求償60萬元。台中地院審理後，判楊女獲賠40萬元為適當，全案仍可上訴。

判決指出，楊女與張男於2012年6月24日結婚，今年5月27日離婚，不過楊女指控，婚姻存續期間，張男與小青於2017年5月至10月間偷偷發展不倫戀情，通訊對話中，兩人不但互稱「老公」、「老婆」，多次談及「我愛你」，張男還考慮要租「砲房」，只因「去幾次汽車旅館的錢，早就可以租一（間）小套房了」。

楊女更指控，張男與小青歷經懷孕、墮胎的事情，小青竟主動打電話告知張男的妹妹，通訊對話中，張男與小青聊到「不要衝動吧…妳不想有我們共同的結晶，我們可以再討論，不要太衝動老婆」、「我肚子沒辦法等到那時候，超過吃藥的時間」、「吃藥時間最晚是何時前」、「現在6週大了」、「你現在跟楊小姐冷戰中，要和好也是隨時，我不想沒保障的懷這個孩子」、「妳為何一定要選擇拿掉小黑豬呢？」、「我的心裡真的只有你，不是我不敢生小孩，而是我要用什麼名份生呢？我家人也會問」，足以確認兩人發生關係，張男把小青搞大肚子一事。

性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口,乾爹,包養（資料圖／記者張一中攝）

▲小青辯稱，工作時都會稱男客人「老公」。（資料照／記者張一中攝）

小青否認與張男交往、懷孕、流產，辯稱打電話、傳送對話內容當下，她酒醉、意識不清，而張男只是他的客人，工作場合中她都會稱客人為老公，但絕對沒有與客人交往之意；不過張男妹妹則出面證稱，小青確實有主動打電話過來，表示與楊男正在交往，曾懷孕又墮胎過，通話過程時，小青意識相當清楚，無酒醉的狀態。

法官認定小青的行為已逾越一般男女社交分際，確實侵害楊女的配偶權，審酌兩造狀況後，判小青賠40萬元為適當，全案仍可上訴。


被稱為「地表最強磨皮神器」

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