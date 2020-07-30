洗澡中遭拖出！4惡煞「壓地狂毆」討錢　被害夫妻願意原諒：請法官輕判

▲蕭男夥同另外3名友人缺錢花用，持槍、電擊棒闖入前老闆的鐵工廠住處想討錢。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義縣一處鐵工廠去年5月2日發生一起強盜事件！一名蕭姓男子與另外3名友人因缺錢花用，持改造手槍、電擊棒闖入蕭男曾任職的鐵工廠，把正在洗澡的郭姓老闆拖出浴室，再毆打郭男妻子，持槍頂頭部逼郭姓夫妻檔交錢，不過事後未得逞，旋即離開現場。對此，嘉義地院審理後，將4人分別判處3年7月至4年6月不等刑期，全案可上訴。

判決指出，蕭男曾於郭姓夫妻檔開設鐵工廠工作過，因此了解發放現金薪資的確切時間點，便夥同李男、徐男、梁男計畫整起案件，由梁男開車載大家前往鐵工廠，蕭男擔心遭認出，派李男、徐男持改造手槍、電擊棒先行闖入，只是最後4人動用暴力威脅，仍討錢不成，隨即逃離現場，而警方獲報後，趕赴現場了解，事後調閱監視器畫面，循線查獲4人。

▲郭男裸身從浴室拖出，壓制在地，其妻子也跟著遭殃。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

郭男回顧事發過程提到，當天他從浴室被拖出來，整個人不但被壓在地上，他的太陽穴還被徐男拿槍抵住，對方不斷喊著「要錢！」，就連妻子的頭部也遭槍抵住，當下妻子手部、頭部都被打到瘀青，過程中徐男曾對天花板開空包彈，李男則站在一旁拿電擊棒威脅他們。

郭男表示，每月初他會提領現金，準備發薪水，因為做工的要養家，都會提早給工人們，當天遭受威脅時，只能說「沒錢」。

法官認為，郭男等人為20多歲、身體健全的年輕男子，面對已60多歲的郭姓夫妻檔，手無寸鐵的狀況下，竟如此攻擊、脅迫，勘驗監視器畫面、相關證物確認4人犯行，另外調查4人背景狀況、犯案動機，發現郭男擔任鐵工，僅因缺錢花用而計畫全案，徐男擔任送貨員，收入不穩定，李男任職物流作業員，因賭博欠債，急需用錢，至於徐男則因毒品等案件準備服刑，卻在入獄前，因缺生活費而犯案。

不過，郭姓夫妻檔見4人坦承犯行，也有道歉認錯，表示「願意原諒，希望法官從輕量刑」，因此嘉義地院審酌後，分別將4人分別判處3年7月至4年6月不等刑期，全案可上訴。

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