等客運「眼神閃爍」遭盤查…男大生嗆警：神經病！法官「這句話」逆轉結局

▲劉男於台北轉運站等車空檔到一樓抽菸，遭警方認為形跡可疑而被盤查，心生不滿嗆「神經病」，日前高院改判無罪。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳羿妏／台北報導

劉姓男大生去年8月13日晚間10時許於台北轉運站等車空檔，至一樓入口處吸菸時，遭4名行經該處的特勤員警認定「形跡可疑」，要求盤查，最後雖無查出不法事證，但劉男卻於離去時，脫口「神經病」、「莫名其妙」對此，一審劉男被依公然侮辱罪，判拘10日，上訴二審，高院日前以「無真實惡意」判劉男無罪確定。

判決指出，劉男身穿內衣、短褲及拖鞋，提著大包小包準備回台中，趁等車中間到一樓抽菸，然而，警方認為劉男當時「眼神閃爍，隨即轉頭」，便要求出示證件，不過結束盤查，查無不法。劉男不滿無故被查，又擔心搭不上客運，便於離去時，狠嗆警方「你本來就是這樣莫名其妙突然就這樣找上我」、「你說你們這樣是不是神經病」、「你本來，你本來就這樣，是不是神經，這個是」，行徑全被密錄器錄下，而警方當場依侮辱公務員、公然侮辱罪送辦。

劉男坦承有說出「神經病」、「莫名奇妙」等語句，但否認有公然侮辱犯行，辯稱當下遭盤差心情低落，且快要趕不上客運，才會說出這些話。

對此，一審士林地院審理時，勘驗密錄器畫面，認定劉男公然侮辱犯行，將其判拘10天，至於侮辱公務員罪，法官認為「必須於公務員依法執行職務時，當場侮辱者才算」，劉男是離去時才出言，因此這部分無罪。

案經上訴二審時，劉男辯稱，他說過的言詞，應屬言論自由保障範圍內，就算針對一個人去說，也未逾越此範圍，更何況他今天沒有針對警方，主觀沒有公然侮辱的意思，如果警方誤會的話，他願意道歉；高院認為，警方當時判定之「眼神閃爍，隨即轉頭」過於主觀，並採信劉男說詞，當下出言「無真實惡意」，審酌後，改判劉男無罪，全案確定。

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