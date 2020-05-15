男房客闖屋洗澡…傳訊嗆「要死一起死」　這次換新北知名房東張淑晶開吉

▲新北女房東張淑晶遭男房客恐嚇、侵入住宅，決定開告。（圖／本報資料照）

記者陳羿妏／新北報導

新北著名女房東張淑晶常鬧租屋糾紛，不過，這次換她提告！她因租屋問題與朱姓男房客起爭執，對方因而傳恐嚇訊息「要死一起死」等語句，還闖入套房內洗澡。事後，張淑晶決定提告，日前法院判決結果出爐，朱男分別被依恐嚇危害安全、侵入住宅罪判刑2月、拘役30日。

判決指出，朱男居住在張淑晶承租的新北2樓D套房，2018年11月15日因不滿租屋問題，憤而傳訊給張淑晶「12點之後你們的住戶大家不要住要死一起死是吧」、「你看我多好你要進去我抓了這麼多人跟你陪葬」等語句，隔年2月24日，朱男還擅自闖入隔壁的C套房洗澡。張淑晶不忍了，決定提告。

法官勘驗相關證據，確認朱男犯行，認為朱男不知理性解決問題，還以通訊軟體傳送恐嚇言詞，造成張淑晶心理壓力與恐懼，也沒經張的同意就擅自闖入其他套房，欠缺對C套房的居住安寧觀念，考量朱男坦承犯行，依恐嚇安全罪判朱男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，另依侵入住宅罪判拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。



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