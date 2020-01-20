女房東張淑晶拿走名醫閨密手機竟告對方恐嚇　不起訴確定

▲張淑晶拿人手機還告對方恐嚇。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，與昔日閨密、板橋知名盧姓眼科女院長鬧翻後，雙方衍生多起官司。去年6月間2人在高院開完庭後，盧女將手機忘在庭上，遭張女趁機撿走。盧女事後發現，到張女住處討回，2人又吵了起來。張女竟控告對方涉嫌恐嚇、強制等罪，檢方偵辦後做出不起訴處分，高檢署也駁回再議確定。

張淑晶與盧女多年前因處理購屋事由，變成閨密，2人間有許多金錢往來。但2013年間，雙方因金錢往來帳目不清，最後撕破臉鬧進法院，除本案外，雙方間另有6件以上官司，正在法院進行審理中。

而本案乃因去年盧女起訴，要求張女返還代繳的34萬餘元貸款，盧女一審勝訴，張女上訴二審後，高等法院去年6月間再度開庭審理。當天中午11點多2人庭訊結束後，盧女將價值1萬多元的SONY手機忘在被上訴人的席位上，之後離開法院。而手機被被眼尖的張女發現後，張女竟主動告知法官與通譯，要將手機返還盧女，所以取走手機。

心急的盧女隨後趕回高院要取回手機，通譯才告知手機已經被張女拿走。盧女聯絡張女2天後取回手機，當天上午盧女趕到張女位在新北是板橋區大觀路的住處時，2人又起了口角，張女不願歸還手機，盧女伸手拉住張女，嗆聲要提告竊盜、侵占，張女也反嗆要提告強制、恐嚇等罪。雙方再度鬧進法院。

檢方最後針對張女取走盧女手機的部分，以侵占罪嫌提起公訴；但張女告盧女恐嚇部分，檢方認為盧女僅為取回手機，沒有恐嚇意圖，因此做出不起訴處分。張女不滿對方沒被起訴，又提出再議，案經台灣高等檢察署審理後，高檢署駁回張女再議，盧女確定不起訴。