女房東張淑晶遭控誣告　開庭竟要求法院清場遭法官打臉

▲張淑晶到法院開庭，竟要求法官清場。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因誣告多名房客遭檢方追加起訴，一審判刑5年6月。案經上訴，二審高等法院18日再度開庭審理，遲到的張女竟要求法官清場，不准旁聽，法官隨即打臉「這是公開的（審理），又不是什麼秘密」。另外庭訊後張女竟將法院當成行動辦公室，待在法院內近2小時，不斷地講手機、聯絡租屋事項。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。她低價承租新北市5間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。有媒體估計，最少超過160名房客受害，被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應。

檢方介入偵辦，在2015年4月、9月，分2波起訴她。其中針對檢方第一波起訴部分，一審新北地院認定共78人受害，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。本案為檢方第二波偵結起訴部分，新北地院一審認定共56人受害，也將她判刑5年6月。

先前高院首度開庭時，張淑晶就晃點法官沒有出庭，而她每次開庭幾乎都遲到，有一次未到甚至在開庭前才打電話說自己「衝庭」，臨時請假。高院18日再度開庭審理，果不其然，張女果然遲到，而她進法庭後，瞄見旁聽席上的記者，竟當庭向法官要求「可不可以叫記者不要坐在那裡（旁聽席）？」。法官打臉「審判是公開的」，本案沒有不公開審理的理由，最後法官諭知候核辦結束開庭，整個庭訊僅進行15分鐘。

但張淑晶結束庭訊後並未離開法院，她將高院當成行動辦公室，開始與租客講電話，不時蹲下講話，又拿出手機打字，甚至蹲在樓梯間，把窗台當成辦公桌使用，完全不理會經過的洽公民眾與法院職員，時間將近2小時，行徑誇張。

