女房東張淑晶向親兄求償買屋款　二審逆轉獲賠20萬

▲張淑晶向哥哥起訴求償，獲賠20萬元確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市知名女房東張淑晶，稱自己的哥哥在2012年因購買房屋，向她借款321萬元，但哥哥竟不還錢，於是她提起民事訴訟，要求哥哥先還款51萬元。一審判決張女敗訴，她針對敗訴的20萬元上訴，二審高等法院審理後，認為哥哥在先前的訴訟中坦承向她借款53萬元，因此逆轉改判張女勝訴，可獲賠20萬元確定。

張淑晶屢遭房客爆料強扣押租金，又捲入違建、工安意外等等糾紛，在網路上赫赫有名。而她也因此爆發多起官司，除了與多名房客以外，包含公司員工、親哥哥，也都跟她對簿公堂。而板橋知名的盧姓眼科院長，先前與張女交好，但兩人鬧翻後，衍生5、6件官司。而張女跟哥哥也有4、5件官司。

本案乃張女起訴，她主張，哥哥在2012年間購買臺北市大安區復興南路1段的房屋，她在當年5月28日至同年8月10日為哥哥支付第1至4期買賣價金共計307萬元，另外也墊付仲介費、代書費共14萬元，因此起訴求償321萬元。

一審法院審理後，認為張女舉證不足，判決張女敗訴。張女針對敗訴的20萬元上訴二審，二審高等法院審理時，因該房地在購買後登記為張女的名字，哥哥另外提出訴訟，要求法院改登記回哥哥名下，在哥哥起訴的案件中，哥哥坦承向張女借貸53萬元之購屋款。因此高等法院審理後，依兩造間借貸契約及不當得利法律等關係，最後擇一判決，改判決哥哥敗訴，必須償還借款，但因張女僅針對20萬元上訴，高院改判哥哥須賠償20萬元。全案確定。