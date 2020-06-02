女房東張淑晶稱親兄借款投資買屋求償151萬　二審再敗

▲女房東張淑晶，向哥哥求償151萬，二審再敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市知名惡女房東張淑晶，稱自己的哥哥在2011年以投資不動產為由，向她借款240萬元，她匯款後哥哥竟不還錢，於是她提起民事訴訟，要求哥哥先還款51萬元。一審判決張女敗訴，她上訴二審後，還擴張請求哥哥還錢151萬元。二審高等法院審理後，再度判決張女敗訴。可上訴。

張淑晶屢遭房客爆料強扣押租金，又捲入違建、工安意外等等糾紛，在網路上赫赫有名。而她也因此爆發多起官司，除了與多名房客以外，包含公司員工、親哥哥，也都跟她對簿公堂。而板橋知名的盧姓眼科院長，先前與張女交好，但兩人鬧翻後，衍生5、6件官司。而張女跟哥哥也有4、5件官司。

本案乃張女起訴，她主張，哥哥於2011年4月21日以投資不動產為由，向她借款240萬元，她已於當天分別轉帳200萬元、40萬元到哥哥的帳戶中，雙方約定依年息5％計息，且哥哥應於1年後返還，但哥哥卻至今沒有還錢，因此提出訴訟，要求哥哥先償還這筆借款中的51萬元。

法院審理時，哥哥否認張女的說法，指稱沒有借款、沒有侵害張女財產權，也非法律上不當得利。一審法院採信哥哥說法，駁回張女請求。張女上訴二審，還擴張請求100萬，總計求償151萬元。但因張女仍未舉證，二審高等法院仍認定張女請求無理由，駁回張女請求。本案她仍可上訴第三審。