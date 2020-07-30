快訊／江啟臣悼李登輝：推動民主轉型的影響不能抹滅　功過評斷留待後人

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統李登輝30日晚間19時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。國民黨主席江啟臣在臉書發文哀悼，提及李登輝曾長期擔任國民黨主席，讓國民黨走向另一個完全不同的階段，留給許多國民黨員複雜的感受。「李前總統走完其波瀾壯闊的一生，愛憎褒貶都隨著李前總統的辭世而劃下句點，功過評斷留待後人。」

江啟臣表示，李登輝前總統辭世，走完他98年精彩傳奇的一生；台灣歷史也翻過一頁。李前總統任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、總統直選，並成為中華民國第一任民選總統。其推動民主轉型的影響，不能抹滅。

江啟臣表示，李登輝曾長期擔任國民黨主席，也讓國民黨走向另一個完全不同的階段，留給許多國民黨員複雜的感受。「此刻，李前總統走完其波瀾壯闊的一生，愛憎褒貶都隨著李前總統的辭世而劃下句點，功過評斷留待後人。希望李前總統安息，期盼家屬節哀。」

國民黨也發表聲明，對家屬表達哀悼之意，回顧李前總統任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、總統直選，帶領台灣民主轉型，他是中華民國第一任民選總統，他曾經是國民黨黨主席，但也讓國民黨走向另一個完全不同的階段。

國民黨表示，感謝李前總統給予大家的人生啟發，他一生功過後人自有評斷，希望李前總統安息，期盼家屬節哀。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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