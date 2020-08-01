修憲、廢考監爭議　陳菊：若社會共識性高「樂觀其成」

▲國家人權委員會揭牌典禮會後記者會，主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

監察院長陳菊1日正式上任。在結束交接儀式後，陳菊接受媒體訪問時談到廢考間修憲的問題，她表示，朝野大家不管各政黨都有一些共同方向，認為台灣朝三權分立去努力，三權分立如果是社會主流全民共識，「如果共識性很高，我們樂觀其成」。

針對日前吵得沸沸揚揚的廢考監問題，陳菊表示，台灣社會現在對於五權憲法或是三權分立都很分歧，但是在要擔任監察院長前，我看到朝野大家不管各政黨都有一些共同方向，認為台灣朝三權分立去努力，三權分立如果是社會主流全民共識，我們會認為監察院將來監察院應該放在哪裡最適切。

陳菊表示，很多監察院專業同仁未來在這部分應該怎麼發展，如果要從五權憲法要透過修憲方式改回三權分立，都必須經過修憲果成，「如果共識性很高我們樂觀其成」。

陳菊接著提到，怎麼保障監察院同仁的專業跟監察院同仁的權力，當然是在過程中，站在院長立場我一定要維護監察院同仁的全力跟專業，讓社會有一定的衡評度。陳菊強調，尊重人民社會的共識，站在監察院立場，監察院的去留不表示監察權會被漠視，「未來都要在修憲過程審慎討論，站在監察院立廠密切關注，讓社會了解我們的意見」。