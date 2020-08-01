監察院長為人生最後公職　陳菊：可惜立院沒給我機會接受檢驗

▲▼新任監察院長陳菊宣誓就任後即召開記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

監察院長陳菊1日正式上任。在結束交接儀式後，陳菊接受媒體訪問時談到，監察院長、國家人權委員會主委將是人生最後公職，自己也非常用心準備，希望在立法院能有機會接受不同政黨的質疑與檢驗，「可惜立院沒有給我這樣的機會」。

陳菊表示，這次監察院，監察院有史以來很少有這麼大的變動，包括政黨的差異性，過去都是非常一致，「這次對監察院來講，像我這樣的人衝擊性很大」。

陳菊接著說，很可惜的，她非常用心準備，希望在立院能有機會接受不同政黨針對她適不適合擔任院長，非常努力準備要面對各政黨的質疑。她強調，自己的一生都是透明的，很年輕就參與台灣民主運動，已經走了50年，我們一起接受最嚴格檢驗，到今天我要到監察院，「我也認為我必需要立願接受最嚴格檢驗，可惜立院沒有給我這樣的機會」。

「我會覺得我的心情，不能說沒有感受。」陳菊說，多元民主社會是她用一生努力追求的，也接受多元聲音對她的批評，「這也是台灣多元民主的可貴，我都接受，也期待過程中有說明的機會」。

陳菊說，未來怎麼樣讓大家對她跟所有第六屆監委有信心跟期待，要看未來我們做什麼，「我會覺得這部分大家未來繼續檢驗我們」。

另外，陳菊致詞時提到，這將是一生最後階段的責任，她也進一步解釋，這就是從政最後的任務。她表示，每個人的生命都有她的過程，「我從很年輕19歲從台灣民主運動的參與，台灣從戒嚴到解嚴，我從體制外社會運動到進入體制內擔任公職，今天可以回到人權工作，這是我最後的工作，這是我最後的公職」。