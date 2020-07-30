外交部：持續發揚李登輝的民主自由理念

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝病危消息傳出多時，經過連搶救，台北榮總醫院在30日晚間證實，李登輝於7月30日19點24分與世長辭。對此，外交部對李前總統的逝世獻上最深的哀悼，並代表政府向國際社會各界的關心與悼念表達感謝之意。

外交部指出，李前總統曾經擔任中華民國第7、8、9任總統，對台灣的民主轉型及鞏固我國民主政體具有歷史性的貢獻。李前總統任內完成修憲，推動國會全面改選、總統直接民選，並在1996年當選為我國第一位民選總統。在李前總統的領導下，台灣成功轉型為亞洲民主典範，李前總統也因此被譽為「民主先生」，這是李前總統的偉大歷史成就。

外交部強調，將持續發揚李前總統的民主自由理念，繼續與理念相近國家強化合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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