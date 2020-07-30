快訊／游錫堃：李登輝精神將與世人同在　共同守護最愛的台灣民主

▲已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）
記者林銘翰／台北報導
前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。對此，立法院長游錫堃表示，「哀思無限，您的精神將與世人同在，共同守護您最愛的台灣民主」。
李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇。游錫堃晚間表示，「風雨中，更見風骨」，悼念偉大的民主先生李登輝前總統。
游錫堃表示，李登輝走過大時代，見證歷史，參與歷史，也改變了歷史。
游錫堃指出，20世紀是個偉大的時代，曾發生兩次世界大戰、東西冷戰、美中建交，世界局勢變幻莫測、轉變快速，但台灣的政治經濟體制在風雨中穩健發展，彌足珍貴。
游錫堃說，在經歷兩蔣威權統治時代及解除戒嚴，李登輝領導台灣6次修憲，落實「國會定期改選」及「總統直選」，奠定了民主化的基礎，使台灣成為國際的民主典範、華人文化圈的第一個民主國家，厥功至偉。
游錫堃強調，「哀思無限，您的精神將與世人同在，共同守護您最愛的台灣民主」。
李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）
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