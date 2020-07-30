快訊／民眾黨：「李登輝」將永遠跟「民主」一起被提起

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝病危消息傳出多時，經過連搶救，台北榮總醫院在30日晚間證實，李登輝於7月30日19點24分與世長辭。對此，台灣民眾黨表示，謝謝李登輝前總統，謝謝您這一生為台灣所做的一切。

民眾黨指出，在台灣剛步入真正自由民主的初芽狀態，李登輝前總統讓台灣真正從威權時代走向百花齊放，由衝突步向和解，由理解走向共融，重新塑造了台灣人的民族性，踏出了台灣民主史的一大步，帶領台灣走向無法回頭的民主之路，這是李前總統對台灣最大的貢獻。

民眾黨表示，李前總統在台灣的民主進程上有不可計量的貢獻。而他也是一位與時俱進的政治家，從能源議題、半導體，研究到物聯網，甚至今年，他還心心念念期盼發展台灣本土的高端肉牛產業，開發與日本和牛同等級的肉牛牛種，李前總統不僅保有過去時代的勤奮，也保有新知識份子吸收新知的熱情。

民眾黨說，李總統讓人敬佩的不僅是政治上的成就，更是睿智的人生哲學。過去他用著「走兩步、退一步」的方式，讓台灣平順的從威權政體過渡到民主時代；或許每個人心中對民主的想像都不同，但「李登輝」將會是台灣這塊土地， 永遠跟「民主」一起被提起的名字。

民眾黨表示，哲人日已遠，典型在夙昔。雖然李總統已經離我們而去，但是李總統留下的精神，身為下一代都有責任必須接棒傳承。再次誠摯的感謝李前總統，謝謝您。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 快訊／前總統李登輝病逝 享耆壽98歲！

► 快訊／前總統李登輝辭世 北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

► 快訊／李登輝病逝大體暫放北榮 院方設置追思所

►振興一下我們的美麗