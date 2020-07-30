快訊／陳菊不捨李登輝辭世：我們失去了一位帶領台灣落實民主的民主先生

▲準監察院長陳菊發文感念李登輝帶領台灣走向民主及世界。（圖／翻攝自Facebook／陳菊（花媽））

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日19：24分逝世，享耆壽98歲。對此，準監察院長陳菊表示，「李前總統的離去，我們感傷、萬分不捨，我們失去了一位帶領台灣落實民主改革、走向世界的民主先生」。

「謝謝李前總統，因為他的勇氣和堅持，讓台灣政黨和平轉移，也確立屬於兩千三百萬人的國家主權定位，為台灣人奠定世代相傳的台灣主體意識」。陳菊指出，李登輝一生為台灣憂慮，護佑台灣，如今台灣民主已進入不同階段，只祈願他安息、一路好走。

陳菊表示，今晚，無數的台灣人與李登輝的家人同在，我們永遠感念李前總統對台灣民主的貢獻，謝謝您。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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