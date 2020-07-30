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文化部跟風「咩噗、像極了愛情」　推藝FUN券網哭：別再對126灑鹽了好嗎

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▲▼花光「藝FUN券」無法與你走咩噗！文化部PO文「像極了愛情」網狂讚。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

▲文化部跟風網路流行語「咩噗、像極了愛情」，被網友狂讚。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

記者林育綾／綜合報導

網路流行語「咩噗」、「像極了愛情」近日登上熱門關鍵字，文化部今（30）日也跟風，在臉書以這些詞PO了一首詩，推廣民眾使用藝FUN券並支持藝文產業，提到「為你寫詩／為你出版／你卻只看不買／像極了愛情」、「花光了所有藝FUN券／說再也不能牽著你走未來／咩噗」，網友看了也紛紛狂讚「小編太強！」「好歪我好喜歡」，但也有人哭說「不要再對126灑鹽了好嗎！」

▲▼花光「藝FUN券」無法與你走咩噗！文化部PO文「像極了愛情」網狂讚。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

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▲文化部PO文跟風「像極了愛情」網狂讚。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

文化部在臉書寫詩推廣民眾支持藝文，PO文提到「這兩天網路上颳起一陣愛情的風，小編希望這陣風也吹到藝文場所，像是書店、電影院、表演廳或藝文市集等等。祝福大家在文藝的場合找到屬於你的愛情，享受愛情的浪漫。沒找到也沒關係，小編陪你，也可以 #像極了愛情。」

詩句提到，「為你寫詩／為你出版／你卻只看不買／像極了愛情／釀的酒」，還有「他來聽我的演唱會／花光了所有藝FUN券／說再也不能牽著你走未來／咩噗／像極了愛情／的騙子」。

網友看了也狂讚「小編太強了！」、「寫得好！」、「愛情釀的酒（這不是一般的老呀）」但也有人問「誰能告訴我到底是什麼梗？」「咩噗到底是啥啊？」

而「國家自然科學博物館」小編也前來留言向網友解釋何謂「咩噗」，提到「是周興哲有首歌叫《怎麼了》，歌詞『每一步』聽起來太像咩噗，欸是一種難過時裝可愛的用法。」其他網友看了也吃驚表示「這事勞動到國立博物館？厲害了！」

▲▼花光「藝FUN券」無法與你走咩噗！文化部PO文「像極了愛情」網狂讚。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

▲網友問「咩噗到底是啥啊？」國家自然科學博物館也前來回應。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

但也有沒抽中「藝FUN券」的網友怒回，「不是每個人都能夠擁有，像極了愛情的藝fun券，可以不要再對126灑鹽了好嗎～～～！！！（馬景濤式抱頭嘶吼）」

▲▼花光「藝FUN券」無法與你走咩噗！文化部PO文「像極了愛情」網狂讚。（圖／翻攝自Facebook／文化部）
▲也有沒抽中「藝FUN券」的網友怒回：可以不要再對126灑鹽了好嗎！（圖／翻攝自Facebook／文化部）

文化部詩句原文：

為你寫詩 為你出版
你卻只看不買
像極了愛情
釀的酒

抽到藝FUN券
邀你看最長的電影
你哭著對我說 你看過了
像極了愛情
的恰恰

他來聽我的演唱會
花光了所有藝FUN券
說再也不能牽著你走未來 咩噗
像極了愛情
的騙子

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

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