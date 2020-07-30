文化部終止公視計畫　徐瑞希怒辭董事：把公媒獨立踩腳底

▲文化部宣布停止公視國際平台影音計畫。（圖／ETtoday資料照）

記者謝欣辰／綜合報導

文化部委託公視籌劃國際影音平台爭議不斷，雖公視臨時董事會已通過前導計畫，但公視總經理曹文傑與執行副總經理謝翠玉因執行程序問題接連請辭。文化部29日宣布，為避免爭議擴散，將終止有關國際影音平台委託案。對此，投下同意票的董事徐瑞希表示，將辭去第6屆董事一職以示

今早結果文化部聲明終止， 我宣布辭去第六屆董事抗議文化部 大外宣爭議》從國際影音頻道前導計畫看公視的獨立爭戰與發展困境 | 信傳媒 由徐瑞希發佈於 2020年7月28日 星期二

徐瑞希說，在臨時董事會上看到國際影音平台計畫的詳細版本，裡面雖有些政治語彙掌握得並不好，但她認為公視有能力執行。此外，徐瑞希認為接下這個案子後，可以留再給下一屆董事跟新的管理團隊調整，因此她27日最終投下贊成票。不過看到文化部今早宣布，為避免爭議擴散，中止委託公視承辦國際影音平台。讓徐瑞希相當不滿，她受訪時怒批文化部不尊重公視董事會決定。

徐瑞希批文化部根本「說一套做一套」，一面說尊重董事會決定，一面又臨時廢止專案計畫，「這就是文化部的問題。」

徐瑞希提到，為何文化部要編列一筆錢交由公視辦理，而不是用捐贈方式，就是因為這樣文化部才能想喊停就喊停。國際影音平台前導計畫是通過董事會同意，現在說停就停，形同徹底踐踏公視尊嚴，將辭去第6屆董事一職表達嚴正抗議。徐瑞希認為，應要有法律規定，並採捐助的方式執行，才能確保影音平台順利成立。