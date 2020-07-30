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「江春男有興趣的是國際影音平台」 李永得：正在研擬公視董監事名單

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▲公共電視董事會目前處於看守期，卻傳出公視未報備董事會就接受指示開辦「國際影音平台」。（圖／ETtoday資料照）

▲「公視董監事名單」研擬中，將由行政院提名，最快8月中審查出爐。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導

文化部委託公視籌劃國際影音平台，1年預算高達10億，被質疑政治勢力介入公視，在先前引發爭議不斷，公視多位董事也接連請辭，昨（29）日文化部宣布終止委託，期望停止風暴，回歸原點理性思考。此外，文化部也預計下週將公視董事推薦名單送交至行政院，由行政院提名，送請審查委員會審查，預計最快在8月中會有結果出爐。

日前外傳公共電視董事長，層峰屬意文化總會副會長江春男出任，並接受指示以前導計畫4500萬、此後每年10億元預算成立「國際影音平台」，被質疑是政府勢力介入公視在做「大外宣」，引發多位公視董事不滿而請辭。

請繼續往下閱讀...

29日文化部宣布終止該委託案，期望讓越演越烈的風暴暫停，文化部長李永得更親自接受《有話好說》節目訪問，他說明，「此時要解釋澄清很難，最好的作法就是先停止委託公視，但案子將來怎麼做會繼續徵詢各界意見」。

▲▼文化部終止公視「國際影音平台」委託案！李永得親說明：怎麼解釋都不清，暫停最好。（圖／翻攝Facebook「公視新聞網 PNN」《有話好說》節目直播）

▲文化部終止公視「國際影音平台」委託案，李永得親說明。（圖／翻攝Facebook「公視新聞網 PNN」《有話好說》節目直播）

對於有媒體報導指出「文化部下週將公布公視董監事推薦名單」，文化部也澄清，應該是文化部下週推薦公視董監事名單給行政院，之後由行政院提名，再送請審查委員會審查，經委員會4分之3以上多數同意後，再送請行政院院長聘任，預計8月中有結果出爐。

外傳政府早已內定江春男是公視下一屆董事長，「國際影音平台」也是由他一手主導，李永得在節目中也澄清，江春男就是一個「浪漫老先生」，最不喜歡行政工作，對擔任公視董事長沒興趣，他只是早在20多年前就提到台灣需要國際新聞頻道，希望政府支持，此次只是好不容易總統、行政院長都支持，他開心自己的意見被聽見，因此樂意支援、提供建議，因此他有興趣的是國際影音平台，而非董事長。

《有話好說》主持人也直問，雖然江春男坦言對董事一職沒興趣，那代表萬無可能在推薦名單中？李永得則回應，「我非常抱歉名單我還在研擬當中，請大家就拭目以待」。

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