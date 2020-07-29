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藍營控華視拿近億補助「假自製」　文化部聲明：協助爭取預算

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▲▼中華電視公司,華視,無線台,老三台,電視台,公廣集團。（圖／記者李毓康攝）

▲華視。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

立法院國民黨團今（29日）召開記者會，踢爆隸屬公廣集團的華視拿了文化部補助的108年度台語頻道製作節目製作9600萬元經費，卻違法不公開招標，還將91%補助私相授受給5個節目製作公司，自稱「自製協拍」。文化部晚間回應，文化部協助爭取預算，並完全尊重華視專業治理及節目產製。

國民黨團首席副書記長林奕華指出，華視拿文化部9600萬元補助，未經公開招標即私下委製節目經費高達8700萬，也就是高達91%的補助預算，私相授受給5個節目製作公司，華視還自創名詞稱是「自製協拍」，實際上根本是委製。

請繼續往下閱讀...

▲▼國民黨團「華視拿近億補助【假自製、真委外】黑手遮天！公然違法！」記者會 林奕華 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團怒指華視拿近億補助假自製、真委外。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委李德維表示，華視完全未依「政府採購法」以及「法人或團體接受機關補助辦理藝文採購監督管理辦法」，就將動輒1、2千萬元的補助經費，私自授予資本額才200萬或250萬的製作公司。

有關華視辦理文化部補助製播節目案，文化部說明，華視屬公廣集團之成員，為增加台語節目產製質量及支持台語頻道營運，文化部協助爭取預算，並完全尊重華視專業治理及節目產製。本案核銷作業文化部皆依現行《政府採購法》辦理。
 

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