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文化部終止4500萬公視委託案！李永得親說明：暫停是最有力的辯解

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▲▼文化部終止公視「國際影音平台」委託案！李永得親說明：怎麼解釋都不清，暫停最好。（圖／翻攝Facebook「公視新聞網 PNN」《有話好說》節目直播）

▲文化部終止對公視「國際影音平台」委託案，李永得部長親自說明。（圖／翻攝Facebook「公視新聞網 PNN」《有話好說》節目直播）

記者林育綾／台北報導

公視董事會日前召開臨時董事會，針對「國際影音平台」計畫討論，最後雖以11票對4票通過，爭議聲浪卻不停歇；文化部今（29日）更宣布終止有關公視「國際影音平台」委託案，文化部長李永得晚間親上公視《有話好說》說明提到，由於抹黑風暴越演越烈，此時怎麼解釋都不清楚，暫停是最好的證明，回歸原點理性思考。

外傳公共電視董事長，層峰屬意文化總會副會長江春男出任，並接受指示以10億元成立「國際影音平台」，被質疑在做「大外宣」，引發多位董事不滿。27日上午舉行臨時董事會，最後雖以11票對4票通過，換來的是公視3位高層下台，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭，爭議聲浪也不停歇。

請繼續往下閱讀...

對此，文化部今（29日）宣布對公視終止預算高達4500萬的「國際影音平台」委託案。李永得部長晚間在公視《有話好說》節目親自說明，表示由於綜合判斷各種情勢，看到爭議風暴愈演愈烈，好像說成是政府有很大的陰謀，此時要解釋澄清很難，最好的作法就是先停止委託公視，但案子將來怎麼做會繼續徵詢各界意見。

針對抹黑，李永得更說，「對政府最冤枉的就是，當總統、院長都支持計劃的時候，是非常高興，就公視而言也是增加資源，應該是好事情，而且我離開公視後幾乎從未再進公視，但卻被抹黑成這樣，最有力的辯解就是暫停。」

他也提到，目前《公共媒體法》有核心問題未解決，就是經費來源，文化基金會錢怎麼來？怎麼用？規模有多大？還沒有一個影子，現在通過，沒辦法解決問題，必須要找出穩定的財源。他認為經費規模跟來源，才能談制度改革，短期來講必須先這樣做，只要能守得住公視法的原則，「但長期來講，我同意有法律基礎的常態、穩定的預算編列。」

至於外傳政府早已內定江春男是公視下一屆董事長，「國際影音平台」也是由他一手主導，質疑政府早已將手伸進公視、干預公視獨立性。李永得對此也澄清，江春男就是一個「浪漫老先生」，最不喜歡行政工作，對擔任公視董事長毫無興趣，所以絕對沒有未來董事長這件事，這一點他能保證，此說法對江春男也非常不公平。

李永得說明，江春男是早在20多年前就提到台灣需要國際新聞頻道，也希望政府支持，此次只是好不容易總統、行政院長都支持，他開心自己的意見被聽見，因此樂意支援、提供建議，因此他有興趣的是國際影音平台，而非董事長。

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