文化部前司長涉收賄遭起訴　李永得：強化內部防弊機制

▲前文化部人文司長朱瑞皓被台北地檢署起訴收賄等罪嫌。（圖／記者劉昌松攝）

記者謝欣辰／綜合報導

台北地檢署昨（29日）依收賄等罪嫌，起訴文化部前司長朱瑞皓等4人。文化部長李永得到任後也指示政風處研擬23點清廉守則，以強化內部管理防弊機制，杜絕違法情事發生。

朱瑞皓2014年7月擔任文化部人文司副司長，2016年9月升任司長，因涉嫌收受台北市出版商業同業公會行賄、招待出國後，2018年7月1日調任非主管職，到國立傳統藝術中心擔任副主任一職。而在擔任人文及出版司副司長與司長期間，涉嫌收受新台幣78萬餘元賄賂與不正利益，協助業者取得2279萬餘元補助案及採購案。台北地檢署今天依收賄等罪嫌起訴朱男等4人。

文化部發聲明表示，本案在民國107年4月間接獲檢舉，指稱朱瑞皓（時任文化部人文及出版司司長）疑有與受補助機構人員出國並接受招待情事，時任文化部長鄭麗君立即指示政風處進行查處，並主動移請法務部廉政署調查，107年7月1日將朱員調任所屬機關，避免其接觸機敏重要業務，此後文化部也進行有關補助款專案清查。

▲文化部長李永得。(圖／記者徐斌慎攝）

聲明中也提到文化部長李永得到任後，立即聽取政風處簡報，除指示文化部相關單位全力配合法務部廉政署進行偵辦外，並依公務員懲戒法將朱瑞皓移送懲處。且為宣達文化部及所屬機關（構）同仁於執行職務時，確實依法行政，遵守公務員廉政相關規範。李永得指示政風處研擬「文化部及所屬機關（構）清廉守則」計23點，函發文化部各司處及所屬機關（構），提供轉知同仁共同遵循，以強化內部管理防弊機制，杜絕違法情事發生。

文化部表示，文化部對於補助案件著力於開放透明措施，達全民監督效果外，也嚴格要求同仁需遵守紀律，以追求廉正及透明為目標，對有涉貪情事，秉持「主動發掘、明快處置、配合偵辦、對外說明」的原則辦理。