新冠新毒株攻擊性更強！越南峴港封城　8萬遊客撤離

▲越南新冠疫出現大反彈。圖為一名戴著口罩的女子，從一排國旗T恤前面走過。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

連續近百日沒有出現本土新冠確診病例後，越南各地的商店重新開張，夏季旅遊勝地峴港再度萬頭攢動，戴口罩的人越來越少，一切似乎恢復到疫情之前的苇好風景。直到7月25日，峴港當地一名57歲男子確診感染新冠病毒，所有美好風景頓時豬羊變色。

上述確診者最近幾個月都沒有離開過峴港，確診前他曾前往3處醫療機構就診、還參加了一場婚禮。該男子確診後，峴港接連報告新增確診，醫護人員也出現感染。截至本周三(7月29日)，峴港市及周邊已通報30例確診。這座人口110萬的越南第三大城，隨節宣布封城，約8萬名遊客緊急撤離。

如今疫情已不僅限於峴港。首都河內、南部胡志明市、中部廣義省、廣南省周三均出現跟峴港有關的本土病例。其中，河內新增一例，胡志明市新增兩例。總理阮春福發出警告：新一波疫情跟3月時的疫情不同，越南每個省每個城市都有感染風險。

儘管感染來源不明，越南政府指出，這一輪疫情中的病毒株跟3月的病毒株不同，傳播速度更快。當地科學家推測，新毒株來自海外。

「路透社」周三報導，當天河內市政府要求關閉市內所有酒吧、夜店，禁止大型集會。同日已有超過2.1萬人從峴港返回河內，所有旅客均居家隔離觀察。河內當天新增的本地確診病例，正是前往峴港旅遊的遊客。確診者為河內一家披薩店的員工，該店目前已停業消毒。

隨著暑假到來，位於中部的海港城市峴港頓時熱鬧起來，當地海灘每天平均接納5萬多人。由於目前限制外國旅客入境，大部分遊客均為越南本國人。上周末疫情出現後，峴港的8萬多名外地遊客開始緊急撤離，撤離將持續4天。

除了返回河內的2.1萬人外，另有1.8萬人周二抵達胡志明市。撤離的所有旅客都需隔離兩周，目前越南有8.1萬人正在隔離觀察中。

峴港市則進入封城狀態，進出航班和其他客運交通全部暫停。全市8個區裡有6個實施居家限制 令，除購買食物等必需活動，民眾不得外出。

儘管這次峴港的首例確診出現在7月25日，但傳染來源依然不明。越南衛生部周三指出，胡志明市的一名美國籍確診患者也曾前往峴港，6月26日他在峴港停留時已經出現症狀。

越南衛生部表示，峴港疫情中的新冠病毒毒株跟今年3月流行的毒株不同，新毒株傳播更快、攻擊性更強。在峴港的前4例確診中，有兩名患者已經使用呼吸器。

當地研究人員推測新毒株來自海外，可能在6月或7月初進入越南。還有研究人員透露，新毒株曾出現在英國、愛爾蘭和孟加拉。目前越南正在對新毒株進行分析。為防止境外輸入，越南已加強打擊非法移民。上周，越南政府宣佈禁止野生動物交易、取消野生動物市場。

越南是執行防疫措施最嚴格的國家之一。從1月23日出現首例確診至今，該國累計確診459例，並無一例死亡。