河樂廣場《樂團輕輕唱》　聽團逛「米街市集」讓你變身藝文咖！

▲河樂廣場 8月2日將推出《輕聽之河.樂團輕輕唱》邀請甜約翰、Cicada樂團以及CMO樂團演出。（圖／記者林悅翻攝）

實習記者莊子誼／綜合報導

今年初台南河樂廣場開幕，市府將其打造為親水公園，並展開一連串的藝文活動。 8月2日將推出《輕聽之河.樂團輕輕唱》邀請甜約翰、Cicada樂團以及CMO樂團，於傍晚在河樂的水面上以輕柔的音樂詮釋對大地的熱愛，加深年輕族群對於河樂廣場的喜愛度。

河樂廣場的前身是中國城，曾是台南重要的核心商圈，陪伴許多5、6年級生度過青春歲月，隨著逐漸沒落被拆除，政府妥善規劃為親水公園，賦予老地方全新樣貌，希望帶給新一代市民不同的連結。

台南市長黃偉哲談到，市府規劃一系列不同風格的活動吸引各族群，讓河樂廣場像一面純白畫布，因應不同活動而呈現不同樣貌。

市府都發局長莊德樑也表示，8月2日的《樂團輕輕唱》將於下午4點30分至晚上7點在河樂廣場的東側水域上表演於，喜歡甜約翰、Cicada樂團以及CMO樂團的朋友千萬別錯過。

此外，8月1日、2日的下午4點至晚上9點在1樓廣場還會有「吃米不知米街」市集，米街指的是新美街，當初由一群青年成立了米街人文會社，為了恢復米街過往的繁華歲月而陸續舉辦活動而逐漸有了名氣，這周末將精選各類手作品牌，陪民眾度過爛漫的仲夏黃昏。