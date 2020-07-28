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小姐妹來取餐！外送員「注意來車、目送進屋」暖炸　媽親睹小動作…感動了

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網搜小組／鄺郁庭報導

雖然因為傳出不少風波，讓人大嘆外送員素質參差不齊，但也不能因為幾顆老鼠屎，就打壞一些外送員的好意！就有一位媽咪日前讓2個小女兒下樓拿外送，她則是在樓上看著，結果就發現，Foodpanda外送員把餐點拿給女兒後，確認小孩進屋了才離開，感動地直呼「謝謝你……熊貓先生！！！」

這位媽咪在臉書《爆廢公社》貼文，並附上一小段15秒的影片，只見原PO從樓上往下拍，看到外送員在她家門口斜對面等著取餐的人。當外送小哥看到來拿餐點的是一對小姐妹，就細心的確認小女生有把東西拿好，接著揮一揮手，似乎是要小姐妹趕快進門，並目送原PO女兒們進家門。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲原PO目睹外送員暖心小動作。（圖／原PO授權使用）

原PO就在影片中表示，「今天熊貓很貼心，看到是姐妹取餐，還貼心看姐妹們進屋後才離去，謝謝你喔！」接著她也在文中hashtag「#一個小動作可以溫暖人的心」、「#用鼓勵取代批評」、「#媽媽其實都有在看著」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲外送員目送小姐妹進家門。（圖／原PO授權使用）

女網友還在留言中透露，因為最近看到太多外送員的負面評價，希望能給認真的外送員一點鼓勵，剛好就被她遇到這暖心一幕，碰巧就拍下貼心一面，「無心的一個小動作……讓我心很暖。」

貼文一出，吸引近7000人按讚，「還注意有沒有車，太有愛了」、「還幫忙看車，好人是本性」、「還幫忙看車，好人是本性」、「終於有正面的熊貓了」、「一早看到這個心情都好了」、「還是有很多外送員都很暖心的」、「就是要有這種人社會才會安定。」

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