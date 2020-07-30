推動台南學甲動保教育園區　動保團體發起連署組成大聯盟歡迎踴躍加入

▲台南動保團體成立推動大聯盟，發起連署全力支持動保教育園區成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府將在台南市學甲區建立第一座屬於台南的人文教育動物保護園區「學甲動保教育園區」，不僅將一次性解決流浪動物的問題，也將促進地方經濟，是台南市人文環保建設的新地標，台南動保團體成立推動大聯盟，發起連署全力支持動保教育園區成立。

台南動保團體及地方人士，組成推動學甲動保園區大聯盟，發起連署呼籲市民正視此問題，為動物發聲，不要因為部分人士的偏見而剝奪最後一塊屬於動物的淨土，給生命留一個空間。

請繼續往下閱讀...

連署書中提到全國各縣市已陸續建立屬於自己的動物保護園區，日前蔡英文總統參訪新竹市動物保護園區，還特別強調動保園區的意義，有別於過去的動物收容所，而是賦予這些動物一個新生命，是一個很重要的新觀念的翻轉。

推動學甲動保園區大聯盟成員表示，很可惜一些持有舊觀念跟偏見的人員，去操作地方人士反對園區建立，甚至連一個做「可行性評估」的機會都不給予，就想扼殺這些動物唯一的機會，非常殘忍，也不人道，故才緊急發出連署，希望呼籲這些人停止「為反對而反對」的行為，能夠給專業團體、政府機關用科學方式來進行專業評估，保留一個小小的空間給無家可歸的毛小孩們。

推動學甲動保園區大聯盟成員表示，在網路上發出連署書首日，就獲得熱烈的回響，感謝「台南市向日葵關懷流浪動物協會」及社團法人台南市流浪動物愛護協會」等動保團體也率先簽署連署書，為愛發聲，聯盟成員表示，大家將繼續號召更多愛護動物的市民來加入連署，希望喚起大眾覺醒，如果讓有心人士跟錯誤的觀念扼殺了這一個機會，未來台南市動物保護教育園區的建立將遙遙無期，遠遠落後其他縣市，相信這不是一個進步城市的台南市民所樂見的情況，聯盟成員再次呼籲大家站出來，發揮愛心，勇敢發聲，一起為毛小孩爭取一個可以讓他們安身棲命快樂成長的小小園地。

・被稱為「地表最強磨皮神器」