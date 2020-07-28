綠島3日遊！超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」...真相傻眼　最後1天像逃命扯爆了

▲藍洞示意圖，與本文無關。（圖／王斐瑩授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近到綠島三日遊，沒想到旅行社瘋狂出包，不僅讓他們8人來回奔走，騎幾乎快報廢的車，原本額外加價的「藍洞浮潛」更成為笑話；最誇張的是，在船班出發前10分鐘，行李才姍姍來遲，害整家人最後像逃命一樣，拖著大包小包飛奔趕搭船。

苦主在爆怨公社娓娓道來，由於去年就和家人說好要到綠島玩，所以今年4月份便跟這間旅行社訂團，期間也不斷確認行程，詢問注意事項，但對方總是草草打發，說是「出發前會給妳，包含聯絡資料都在裡面。」

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到了出發前一周，她主動聯繫旅行社，對方表示周一會給資料，結果又拖了2天才補上，然後立刻要尾款，「我有點傻掉（超臨時），好...沒關係，我也就先匯款了，畢竟每一家旅行社可能流程不同。」

然而，到了綠島才是真正崩潰的開始，旅行社一開始說，抵達後找「XX民宿」的牌子，會有人帶他們去騎車、及載運行李，結果他們在碼頭從頭走到尾，根本找不到，「我們懷疑8個人、16隻眼睛都脫窗，找了第二次還是沒有，打電話告知情況，對方才說，要找你們住的飯店啊，不是XX民宿！」

後來安頓好行李，他們接著到租車的地方，業者表明，只提供24小時租車服務，於是每人加200塊錢，不過換到的是那種超破爛、幾乎快報廢的車，她當場反應，怎料得到的回答更吐血，「可以啊，新車再加200。」

▲連專員也搞不清楚。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然開頭就不順，但一家人還是滿懷期待的展開環島之旅，而重頭戲莫過於「藍洞秘境」了，事前在旅行社的說明下，他們加購了藍洞浮潛的活動，怎料竟是一場烏龍，「到了潛水業者那邊，叫我們自己進去，然後教練一臉問號，白板行程根本沒有我們的時間，問了現場服務人員，對方說這是跳水活動，沒有浮潛，藍洞不能浮潛。」

一席話讓她震驚，連忙打電話詢問旅行社，結果對方一問三不知，完全搞不清楚狀況，講到最後還是不知道「藍洞秘境根本沒有浮潛」這件事，一下推說他們訂錯，一下又安撫說送半浮潛，後來她選擇退一步，表示退加購的錢即可，「結果她要我的帳號，說會退錢，到現在已讀不回也根本沒退！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po還提到，最後一天他們是下午4點半的船班，行李竟然4點20分才到碼頭，「4點開始打電話到飯店完全聯絡不到人，打給旅行社認為我們是奧客，想找人罵而已，小姐，妳還好嗎？妳安排的我聯絡不到不找妳找誰？我最後一班船回不去，請問住宿費用妳出嗎？我們提前1個小時到碼頭等行李不就神經病？」

最後，一家人像逃命一樣，由於她是孕婦不敢奔跑，其他7人扛著行李整路快走，「感謝XX旅遊帶給我們如此美好回憶，收錢的時候超積極，遇到問題的時候推卸責任，祝福你們這種態度還能遇到願意包容你們的客戶，一直生意興隆。」

網友們看完也傻眼喊扯，紛紛直呼「我上上禮拜剛回來！找當地飯店幫我們套裝的，還好沒踩到雷」、「老鼠屎」、「可以直接公布旅行社了啦，好誇張哦」、「離島找當地民宿或飯店訂行程，比在本島找安全多了」、「太可惡了」。