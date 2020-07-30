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黃偉哲催生「放閃」大魚　台南安平大魚的祝福榮獲國際照明大獎

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▲「大魚的祝福」設計的燈光照明，榮獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「大魚的祝福」設計的燈光照明，榮獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「大魚的祝福」繼榮獲2019年台灣景觀大獎後再傳捷報，由日光照明為「大魚的祝福」設計的燈光照明，榮獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」。

IESA是國際性照明設計師同台競技的藝術殿堂，台南市長黃偉哲開心表示，安平是台南重點觀光區域，因此特別督促觀光各方面要更加強表現，「大魚的祝福」再度榮獲國際評審青睞相當不易，恭賀日光照明的優良作品，能在國際獲獎發揚光大，同時也肯定市府團隊對於打造觀光新亮點的用心與努力。

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▲「大魚的祝福」設計的燈光照明，榮獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於台南市安平區「大魚的祝福」的照明設計，是日光照明與楊士毅等藝術家合作，運用燈光共同參與的藝術創作，掌握完整細膩光線的變化來描述對於大魚、人之間對於土地的關懷與溫暖，融合創作者自身的命運與當地人的生活的樣貌，強調包容萬物的無私精神，將彼此緊緊的繫在一起，期望能傳達人與環境共生的目的。

▲「大魚的祝福」設計的燈光照明，榮獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這個設計也比喻生長在台灣這片土地的我們，不要因為現實生活彼此想法與立場不同，而逐漸淡忘生命本質的美好，與生活以藝術價值存在的可能，期望能以此喚醒大眾懂得惜福，完美包容多元多彩的各種族群和聲音，並努力擁抱現在所擁有美好的一切。

▲「大魚的祝福」設計的燈光照明，榮獲「2020 IESA 美國國際照明設計大獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，「大魚的祝福」獲得第二座獎項是國際照明設計大獎，顯示這個作品確實是燈光美氣氛佳，目前周邊廣場及整體環境都改善完成，並已正式重新開放，除整體視覺與大魚更加融合外，也提供友善的親子休憩座椅和植栽，推薦到台南觀光時，一定要來安平港濱「大魚的祝福」廣場吹海風、賞海景、拍照打卡，並細細體會作品的美好創作原意。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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