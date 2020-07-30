　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

飲料公司欠繳稅金罰鍰4437萬元拒繳　陳姓女負責人被聲請管收獲准

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲經營「英國藍」之飲料公司，欠繳滯欠營利事業所得稅及罰鍰計新台幣 4437萬元拒繳，陳姓負責人被聲請管收獲准，解送管收所。（圖／記者林悅翻攝）


▲經營「英國藍」之飲料公司，欠繳滯欠營利事業所得稅及罰鍰計新台幣 4437萬元拒繳，陳姓女負責人被聲請管收獲准，解送管收所。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

經營知名連鎖飲料店「英國藍」之飲料公司，欠繳滯欠營利事業所得稅及罰鍰、食品衛生管理法罰鍰等33筆，計新台幣 4437萬元涉嫌拒繳，陳姓女負責人被行政執行署台南分署聲請管收獲准，解送台南看守所附設管收所。


知名連鎖飲料店「英國藍」之飲料公司欠繳滯欠2010年度營業稅及罰鍰、2011-2016年營利事業所得稅及罰鍰、食品衛生管理法罰鍰等33筆，逾期不履行，被南區國稅局新化稽徵所、台南市衛生局移送行政執行署台南分署強制執行，欠繳金額新台幣4437萬餘元拒繳。

行政執行官林家禾調查發現，該飲料公司設址於永康區，陳姓女負責人未將該公司2010年至2015年之營業收入存入公司帳戶內，而是匯入他個人之銀行帳戶內，總額達2億4千餘萬元。執行官進一步追查資金流向時發現，帳戶內之款項，部分遭陳姓負責人自己所用或轉給親友、義務人公司之經理等，合計金額高達5千餘萬元，執行官訊問時，卻僅泛稱「我不記得了」、「忘記了，大約是業務上開銷」，未能提出相關證明以實其說。

▲經營「英國藍」之飲料公司，欠繳滯欠營利事業所得稅及罰鍰計新台幣 4437萬元拒繳，陳姓負責人被聲請管收獲准，解送管收所。（圖／記者林悅翻攝）

陳姓女負責人於7月29日到台南分署說明，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，即當場留置陳姓負責人並將陳姓女負責人移送台南地方法院聲請管收，法官約於晚間9時20分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

・從嬰幼兒到熟男熟女全部適用

ET快訊
快訊／台17線死亡車禍　男女夾困車內雙亡
好市多奧客再進化！全家族逼員工交「插畫收據」　小孩大哭大鬧
追確診泰籍移工　「意外發現」43人有疑似症狀！衛生局急採檢
快訊／卯澳灣未爆彈炸開畫面曝光！　激起20m超高水柱
36款胃藥恐致癌　8/1起全面禁用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

飲料公司欠繳稅金罰鍰4437萬元拒繳　陳姓女負責人被聲請管收獲准

新北「衛生教育宣導」勇奪6都第1名殊榮　侯友宜：為400萬市民健康把關

登山健行搭輕軌皆可買菜　新北希望市集優質農特產無所不在

雙溪牡丹溪五分橋上游災害防治工程　新北榮獲最佳環境文化類金質獎

新北「龜吼漁港水環境營造改善工程」　獲頒2020國家卓越建設獎

雨天搶快送餐！外送員飆撞貨車「空翻摔車斗」…醫護員一問笑了

快訊／光復北路大樹倒塌佔據車道！　警消處理中

台南藍軍請民進黨修法　讓中央警政權責一條鞭不用為預算做公關

台南、屏縣交流行善經驗　黃偉哲：感謝台南志工傳愛布善遍及各地

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

飲料公司欠繳稅金罰鍰4437萬元拒繳　陳姓女負責人被聲請管收獲准

新北「衛生教育宣導」勇奪6都第1名殊榮　侯友宜：為400萬市民健康把關

登山健行搭輕軌皆可買菜　新北希望市集優質農特產無所不在

雙溪牡丹溪五分橋上游災害防治工程　新北榮獲最佳環境文化類金質獎

新北「龜吼漁港水環境營造改善工程」　獲頒2020國家卓越建設獎

雨天搶快送餐！外送員飆撞貨車「空翻摔車斗」…醫護員一問笑了

快訊／光復北路大樹倒塌佔據車道！　警消處理中

台南藍軍請民進黨修法　讓中央警政權責一條鞭不用為預算做公關

台南、屏縣交流行善經驗　黃偉哲：感謝台南志工傳愛布善遍及各地

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

高雄最南哪區引論戰！　李眉蓁拉林佳龍「台中最南他也不知」

賽程機動調整　洋基取消今天主場對費城人改客場戰金鶯

3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

還沒發病就能驗出！科學家發現「阿茲海默症」新診斷方法

VICTON直播慘案粉絲眼睜睜目擊！手滑打翻豬排醬...苦笑合照「受害者」

因禍得福！苗栗翁遭芒果樹幹打中胸　就醫驗出癌症及早切除

重大事件即將發生！12星座「未來一周運勢」曝…雙子、雙魚做好資料備份

曾稱「李眉蓁不會寫論文」　葉元之「會親自道歉」：本意是想幫忙講話

「台中米娜」是裸拍慣犯！　公車賣場都淪陷　警斥玩過火追身分

反駁探視李登輝遭拒　柯文哲評估「把多一點時間留給家人」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

雨天搶快送餐！外送員飆撞貨車

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

新北龜吼漁港水環境營造改善工程

新北希望市集優質農特產無所不在

新北「衛生教育宣導」勇奪第1名

新北榮獲最佳環境文化類金質獎

蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

飲料公司欠繳稅金罰鍰拒繳負責人被管收

雲林爆血汗工廠！1天站8.5小時…吃飯也要盯機台

貢寮卯澳灣未爆彈　軍方30日引爆

彰化首棟社會住宅　建12樓266戶

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

快訊／光復北路大樹倒塌！警消處理中

更多熱門

相關新聞

快訊／統一發票5、6月中獎號碼！　

快訊／統一發票5、6月中獎號碼！　

又到了單月份25日，財神爺降臨的時刻！本期千萬特別獎號碼是03016191，快將手邊的發票拿出來，看看自己是不是被上天眷顧的幸運兒！此外，本次統一發票增開一組六獎號碼，別錯過獲得小確幸的機會！

英國籍男子未繳罰鍰機車遭查封

英國籍男子未繳罰鍰機車遭查封

獨／高雄小貨車後車斗驚見「板凳男」

獨／高雄小貨車後車斗驚見「板凳男」

號召上凱道！館長嗆爆「台灣太多畸形法律」

號召上凱道！館長嗆爆「台灣太多畸形法律」

基隆透天法拍遭撤銷　他135萬得標一場空怒告

基隆透天法拍遭撤銷　他135萬得標一場空怒告

關鍵字：

欠繳稅金罰鍰拒繳管收

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面