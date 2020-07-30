飲料公司欠繳稅金罰鍰4437萬元拒繳　陳姓女負責人被聲請管收獲准



▲經營「英國藍」之飲料公司，欠繳滯欠營利事業所得稅及罰鍰計新台幣 4437萬元拒繳，陳姓女負責人被聲請管收獲准，解送管收所。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

經營知名連鎖飲料店「英國藍」之飲料公司，欠繳滯欠營利事業所得稅及罰鍰、食品衛生管理法罰鍰等33筆，計新台幣 4437萬元涉嫌拒繳，陳姓女負責人被行政執行署台南分署聲請管收獲准，解送台南看守所附設管收所。



知名連鎖飲料店「英國藍」之飲料公司欠繳滯欠2010年度營業稅及罰鍰、2011-2016年營利事業所得稅及罰鍰、食品衛生管理法罰鍰等33筆，逾期不履行，被南區國稅局新化稽徵所、台南市衛生局移送行政執行署台南分署強制執行，欠繳金額新台幣4437萬餘元拒繳。

行政執行官林家禾調查發現，該飲料公司設址於永康區，陳姓女負責人未將該公司2010年至2015年之營業收入存入公司帳戶內，而是匯入他個人之銀行帳戶內，總額達2億4千餘萬元。執行官進一步追查資金流向時發現，帳戶內之款項，部分遭陳姓負責人自己所用或轉給親友、義務人公司之經理等，合計金額高達5千餘萬元，執行官訊問時，卻僅泛稱「我不記得了」、「忘記了，大約是業務上開銷」，未能提出相關證明以實其說。

陳姓女負責人於7月29日到台南分署說明，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，即當場留置陳姓負責人並將陳姓女負責人移送台南地方法院聲請管收，法官約於晚間9時20分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

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